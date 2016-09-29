إيران تحبط هجوماً إرهابياً استهدف جامعة طهران: مهمّة تنفيذ المشروع الصهيوني أوكلت لنظام بني سعود

أعلنت السلطات الإيرانية عن نجاح استخباراتها في إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ تفجير بأحزمة ناسفة في حرم جامعة طهران.

وأوضح محسن رضائي أمين “مجمع تشخيص مصلحة النظام”، في تصريح لوكالة “فارس” أمس، أن إحباط الهجوم جاء في حزيران الماضي، إذ خطط إرهابيون من تنظيم “داعش” لتنفيذ تفجير بأحزمة ناسفة في أثناء صلاة الجمعة في حرم جامعة طهران، وأوضح أن الاستخبارات الإيرانية تمكّنت من رصد الإرهابيين بعد تسللهم إلى أراضي إيران، وتمّ اعتقالهم عندما كانوا في الطريق من كردستان إيران إلى محافظة همدان.

وتابع: إن هذا ليس أول مخطط إرهابي يحاول تنظيم “داعش” تنفيذه في أراضي إيران، مؤكداً نجاح الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري في إحباط كافة المخططات، وشدد على أن مهمة تنفيذ المشروع الصهيوني في المنطقة والتي فشل الكيان الإسرائيلي في تنفيذها أوكلت لنظام بني سعود.

وأضاف رضائي: إن نظام بني سعود يحاول من خلال إثارة الصخب والضجيج أن يمثل دور القوة أمام إيران، فيما تواصل إيران التعامل بصبر وحكمة لأنها لا تسعى لقيام حروب أو إراقة الدماء في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا النظام واهم إذا تصوّر أنه يمكنه الدخول في حرب معنا بدعم من أمريكا والكيان الصهيوني، وأشار الى استمرار الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن لملاحقة الخلايا الإرهابية.

يأتي ذلك فيما ندد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بالعلاقات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني ووصفها بالفضيحة،

والتي كشفها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في كلمته بالأمم المتحدة.

وقال شمخاني في كلمة إن “وزراء خارجية تلك البلدان لم يوجهوا أي انتقاد ورد على مزاعم وتصرفات نتنياهو المتعارضة مع تطلعات شعوب بلادهم فحسب بل أبدوا الدعم لتوجهات الكيان الصهيوني القائمة على تأجيج الخلافات”.

وأضاف: إن المخططات الأخطر التي يحيكها أعداء الإسلام تتمثّل بتغيير بوصلة التهديد من مخاطر الكيان الصهيوني في المنطقة باتجاه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية المختلقة، معرباً عن أسفه في ذات الوقت للتأثيرات التي تتركها وسائل الإعلام الغربية وغيرها في هذا المجال، كما بيّن المساعي اليائسة التي بذلها نظام بني سعود في المجال السياسي، وأيضاً من خلال ممارسات التنظيمات التكفيرية في بعض دول المنطقة من أجل تهميش القضية الفلسطينية.

وكالات