فوضى السلاح تهدّد جنوب السودان من جديد.. وانشقاق في حكومة جوبا

أعلن الفريق خالد بطرس نائب رئيس الحركة الديمقراطية بجنوب السودان “جناح الكوبرا”، انشقاقه عن حكومة جوبا، بعد أن فشلت في تنفيذ بنود اتفاق للسلام موقّع مع الحركة العام 2014 ، متعهّداً بحمل السلاح ضدها.

وقال بطرس، الذي كان رئيساً لمجموعة التفاوض من جانب حركته المتواجدة بالعاصمة الكينية نيروبي مع الحكومة في بيان، إنه قرّر مع مجموعة من قيادات حركته التمرّد وحمل السلاح ضد الحكومة في جوبا، متهماً الرئيس سلفاكير مارديت بالفشل في تنفيذ بنود اتفاق السلام، مضيفاً: انتظرنا طويلاً على أمل أن تقوم الحكومة بتغيير سياساتها، وتلتفت إلى تنفيذ بنود الاتفاق لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، مشيراً إلى أن الحكومة قد فشلت أيضاً في تشكيل مفوضية لتنمية ولاية بوما شرقي جنوب السودان، بجانب فشلها في استيعاب قواتهم بالجيش الحكومي، وأضاف: “حتى الآن قواتنا لم تتسلم أي رواتب”.

وتحدّث بطرس عن خطة للإطاحة بالحكومة من خلال العمل المسلح، بعد التشاور مع المجموعات الأخرى المتمردة ضد الحكومة، لكنه لم يسمها، وقال وفق البيان: “سنتشاور مع بقية المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة لإنقاذ شعب جنوب السودان من هذا النظام”، ويقصد حكومة سلفاكير، “لقد أُرغمنا على القتال بعد أن وقّعنا اتفاق سلام لم تلتزم الحكومة بتنفيذه”.

وحارب ياوياو الحكومة خلال تلك الفترة، لكنه وقّع اتفاقاً بينه والحكومة، في أعقاب انفصال جنوب السودان عام 2011 عن السودان، لكنه لم يدم طويلاً حيث عاد وحمل السلاح ضدها مجدداً بدعوى عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما.

وتوصلت حكومة جنوب السودان أيار عام 2014 إلى اتفاق جديد مع مجموعة ياوياو، يمنح منطقة البيبور بولاية جونقلي حكماً ذاتياً.

وينصّ الاتفاق على منح منطقتي البيبور حق تكوين إدارة يطلق عليها “مناطق البيبور الكبرى”، والتي تضم قبائل “المورلي”، و”الأنواك”، و”كاشيبو” و”جي”، لتتمتّع بحكم ذاتي، ويكون لها نصيب في تقاسم السلطة والثروة حسب الاتفاق.

وبموجب الاتفاق تمّ تكوين ولاية “بوما” لتضمّ مناطق البيبور الكبرى، لكن لم تسند قيادتها لحركة كوبرا، كما تمّ تعيين ياوياو في منصب نائب وزير الدفاع القومي، بعد أن أعلن انضمامه للحزب الحاكم من دون أن يتمّ استيعاب قواته في الجيش الحكومي، ما اعتبرته قيادات بالمنطقة تنصّلاً حكومياً عن اتفاق السلام.

وكالات