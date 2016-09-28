بريطانيا متخوّفة من عمليات تصفية تطال أنصار غولن “التايمز”: سجل الاستخبارات التركية حافل بالاغتيالات

عد حوالي شهرين ونصف شهر على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لا تزال “المقصلة الأردوغانية” تنتقم من كل مؤسسات الدولة، حتى بلغ عدد المعتقلين 32 ألف شخص، بحسب وزير العدل في النظام التركي بكير بوزداغ.

ونقلت رويترز عن بوزداغ قوله، في مقابلة مع محطة “إن. تي. في” التركية أمس، “إن نحو 70 ألف شخص بالمجمل يواجهون إجراءات قانونية للاشتباه بصلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن”، ولفت إلى أنه سيتمّ بناء محكمة جديدة في بلدة سنجان القريبة من العاصمة أنقرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المحاكمات، مبرراً ذلك بـ “حاجة البلاد إلى المزيد من المنشآت لمحاكمة كل أتباع غولن في إطار محاولة الانقلاب”.

وقال وزير العدل التركي: إن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم الأتراك أنهم سيردون، خلال يومين، على طلب تركيا القبض على زعيم “حركة الخدمة”، فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة، وفق ما نقلت “رويترز”.

وتطالب تركيا الولايات المتحدة بتسليم غولن المقيم في بنسلفانيا، ومحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكومة في 15 تموز، في تهمة ينفيها غولن البالغ من العمر 75 عاماً.

وكانت واشنطن قالت: إنها تتعاون مع أنقرة فيما يتعلّق بهذا الأمر، وطلبت من حليفتها في حلف شمال الأطلسي الصبر، في الوقت الذي تبحث فيه طلب تسليم غولن حتى يتماشى مع المتطلبات القانونية الأمريكية.

في الأثناء، فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً جديداً في مقتل المعارض التركي النقابي محمد كيغيسيز في لندن في العام 1994، بعد دلائل تُفيد بأن الاستخبارات التركية أمرت باغتياله.

وحصلت صحيفة “التايمز” البريطانية على وثائق عُرضت على محكمة في لندن، تُشير إلى أن كيغيسيز كان على قائمة لأشخاص “أمرت السلطات التركية بتصفيتهم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية اتصلت بعائلة كيغيسيز بهدف فتح تحقيق جديد في قضية مقتله، التي صُنّفت على أنها جريمة مرتبطة بالمخدرات، ولم تُوجّه أي تهمة لأي أحد وقتها، لكن أصابع الاتهام، موجّهة اليوم، حسب “التايمز”، إلى نور الدين غوفن، البالغ من العمر 59 عاماً، وهو تاجر مخدرات ورئيس سابق لأحد فرق كرة القدم، بأمر من وكالة الاستخبارات التركية.