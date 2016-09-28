محافظ ريف دمشق: حجــر أســاس مشــفى جرمانــا “اســتعراض إعلامــي”

ريف دمشق- ع. حسون

كشف محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم عن عودة قريبة لأهالي المناطق المحررة من قبل الجيش العربي السوري مع إعادة تأهيل البنى التحتية لهذه المناطق. وأشار المحافظ خلال الجلسة الختامية لمجلس المحافظة إلى الاستعداد لتقديم الخدمات لجميع المواطنين بالتعاون مع المجتمع الأهلي الذي يلعب دوراً مهما في تأمين المستلزمات والرقابة مع الجهات المعنية.

وفي رده على سبب التأخير في البدء بأعمال مشفى جرمانا والذي وضع حجره الأساس منذ أكثر من عام، لم يخف المحافظ استغرابه من إقرار وضع حجر الأساس دون دراسة منطقية لمشروع بالمليارات، واضعاً هذا في خانة الاستعراض الإعلامي، علماً أن المدينة تفتقر إلى مشفى نوعي أسوة بالمشافي الحكومية الكبيرة. وقد يحمل مشفى جرمانا ميزة المشفى النوعي في المحافظة.

وحول أجور عمال المخابز أشار المحافظ إلى وجود دراسة من قبل وزارة حماية المستهلك لاستدراك الموضوع من أجل رفع الأجور التي لا تتناسب مع الوضع المعيشي. وأوضح أن المحافظة تستعد لفصل الشتاء في تأمين الكميات المناسبة لمازوت التدفئة والعمل على زيادة الكميات وفق الإمكانات المتاحة، في وقت أنهت المحافظة بعض المشاريع الخدمية وأخرى بدأت. وحول تطبيق المخاطبة الإلكترونية بين المديريات أثنى المحافظ على الفكرة وأضاف مازحاً: “أتمنى تطبيقها حتى معي أنا” وحمل المسؤولية للجميع بدأ من أعضاء المكتب التنفيذي في حل جميع الطلبات والاستجابة للشكاوى وعدم حصر حلها بشخص المحافظ، فالعمل هو عمل تكاملي تشاركي وعلى كل معني أن يقوم بواجباته تجاه المواطن وخدمة المجتمع.