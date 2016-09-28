تأهيل 18 منشأة سياحية بقيمة 650 مليون ليرة

حمص- نزار جمول

أفاد مدير السياحة بحمص حسين وسوف أن عدد المنشآت التي تم تأهيلها سياحياً خلال هذا العام 18 منشأة مختلفة بين مطاعم وفندق واحد على مستوى نجمتين بقيمة بلغت نحو 650 مليون ليرة، وأشار إلى أن المديرية منحت تراخيص توظيف سياحية لمطعم نجمتين، وتتابع العمل بتأهيل عدد من المطاعم والمسابح ومكاتب السياحة والسفر وتأهيل أربعة منشآت متوقفة كان قد تم تخريبها من قبل الإرهابيين والتي يقوم أصحابها بالإشراف على ترميمها.

وبيّن وسوف أن المديرية تنفذ تعليمات الوزارة من خلال الموافقة على ترخيص معهدين مركزيين للتدريب السياحي في المدينة وتلكلخ والعمل على تأهيل الكوادر العاملة واستيعاب الخريجين في المنشآت السياحية وإحداث دائرة السياحة في بلدة الحواش، وأشار إلى أن المديرية ستقوم بنشاطات عديدة في يوم السياحة العالمي القادم بالتعاون مع فرع الطلائع ومجلس المدينة الذي ستكون مهمته في هذا اليوم تنظيف وتأهيل بعض الحدائق، إضافة إلى احتفالية فلكلورية تراثية على مسرح الزهراوي، وتقوم المديرية وضابطتها العدلية بمراقبة عمل المنشآت السياحية وتدقيق شروط الصحة وسلامة الأغذية في المطاعم والتقيد بالأسعار بعد تعديلها بما يتناسب مع الوضع الحالي.