الإبلاغ عن شبكات الاتجار بالأشخاص على الخط الساخن

دمشق– فداء شاهين

اعتبر اللواء حسان معروف معاون وزير الداخلية أن عدم تعاون الضحية مع إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في الإبلاغ عن شبكات الاتجار ناجم عن جهل في ظل عدم مساءلة الضحية، بوجود خط ساخن للمتصل دون الإفصاح عن هويته، في الوقت الذي تم التركيز على العنصر النسائي في الإدارة وتم تدريبهم على كيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى وجود مرشدين نفسيين واجتماعيين ومترجمين ومشروع أتمتة تم توثيق كافة حالات الضحايا.

وأكد معروف خلال اليوم الثاني من ورشة العمل الخاصة بالإعلاميين حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والتعامل معها إعلامياً أن سورية لها باع طويل ودور كبير في مكافحة أي عمل إجرامي ولاسيما قضايا الاتجار بالأشخاص، حيث وقعت سورية على اتفاقيات دولية منذ عام 1926 اتفاقية الرق والعبودية التي تعتبر من أقدم أشكال الاتجار بالأشخاص، كما انضمت سورية إلى اتفاقية تكميلية أخرى لإبطال الرق وتجارة الرقيق، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والبروتوكولين الملحقين بها.

وأوضح المحاضر الدكتور ياسر كلزي أن الفرق بين نزع الأعضاء التي يتم أخذها عنوة، والتبرع بالأعضاء، حيث يضبط القانون رقم 30 تصرفات الأطباء وكيفية تنظيم عملية نقل الأعضاء على سبيل التبرع، علماً أنه في عام 2005 تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء اقترحت إعداد قانون للاتجار بالأشخاص، إلا أن القانون صدر في 7/1/2010.

ودعا الدكتور عربي المصري إلى ضرورة الانتقال من المعرفة السطحية إلى التغطية التي تلامس المشاعر الإنسانية وإعداد التقارير المعمقة حول الاتجار بالأشخاص، مبيّناً أنه يمكن اللجوء إلى التقرير الإخباري الميداني، أو الفيتشر وإنجازه بطريقة إنسانية، إضافة إلى التقرير الاستقصائي الذي يكون بالتحري ويكشف المستور ويلامس حياة الناس ويحسن حياتهم.

وقدم وضاح الركاد مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة عرضاً عن جهود الهيئة وآليات الرصد والإبلاغ والإحالة في جرائم الاتجار بالأشخاص، وحالات انتهاك حقوق الطفل المتمثلة في “العمل السيء، وتجنيد الأطفال، والتسول، والعنف الجنسي، وعدم التسجيل، والتسرب من المدرسة، والاتجار بالأطفال”، مبيّناً ضرورة الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص.