التربية تحدد شروط تحويل المدرس إلى عمل إداري

دمشق– محسن عبود

حددت وزارة التربية شروط تحويل المعلمين والمدرسين المرضى إلى عمل إداري بالنظر إلى أوضاعهم الصحية بعد تحويلهم إلى مديرية الصحة المدرسية اللجنة الطبية المركزية والتي تجتمع كل أسبوع للحصول على الموافقة وفق الأصول بعد إحالتهم من اللجنة الطبية الفرعية المشكلة لدى كل مديرية. وبيّن الدكتور عبد العزيز النهار مدير الصحة المدرسية أن التحويل يتطلب وجود أحد الأمراض التالية: الأورام والعضال واعتلال عضلة القلب– سوء نظم شديد- ضعف البصر الشديد غير القابل للتصحيح أقل من 10/20 أو العمى التام بإحداهن– ضعف السمع الشديد أو الصمم التام– أمراض الحنجرة المزمنة المسببة لبحة دائمة– التشوهات الواضحة – أمراض المفاصل تشوهات مفصلية واضحة– تبديل مفصل ورك أو ركبة – الأمراض النفسية الشديدة والتي تحت العلاج منذ أكثر من عام. وأكد النهار أنه مطلوب أن يكون قد مضى على تعيين المدرس أكثر من 10 سنوات خدمة فعلية ويستثنى من شرط مدة الخدمة المصابون بالأمراض العضال فقط– وطلبت الوزارة من المتقدمين إرفاق الإثباتات والوثائق الأصلية المثبتة للمرض “تقارير طبية مصدقة فحوص مخبرية– شعاعية – الإيكو– التخطيط– المرنان” عند المثول أمام اللجنة الفرعية والمركزية – على أن يتم تشكيل لجنة طبية فرعية لدى كل مديرية تربية مؤلفة من ثلاثة أطباء وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من الأطباء الاختصاصيين لدراسة حالات المرضى أصولاً.