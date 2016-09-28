184 مليون ليرة مشاريع مائية منجزة

حمص- صديق محمد

أوضح المهندس موسى زيدان مدير فرع الشركة العامة للمشاريع المائية بحمص أن أغلب المشاريع المتعاقد على تنفيذها شارفت على الانتهاء والتي تتجاوز قيمتها 184 مليون ليرة، مضيفاً: إن هذه المشاريع تشمل ترحيل أنقاض من حيي القصور والبياضة بقيمة بلغت 25 مليون ليرة، وتمديد شبكات للصرف الصحي في بلدة الزيبق بقيمة 41 مليون ليرة، وفي بلدة أكراد الداسنية بقيمة 12 مليون ليرة، وفي بلدة فاحل بقيمة 42 مليون ليرة وفي حي الفردوس بقيمة 75 مليون ليرة، وهذا المشروع قيد التسليم، لافتاً إلى أن فرع الشركة بصدد التعاقد على تنفيذ شبكات للصرف الصحي لصالح مؤسسة المياه والصرف الصحي بحمص، وذلك في المنطقة الصناعية وفي حي المحطة بقيمة إجمالية تتجاوز 500 مليون ليرة.