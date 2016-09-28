إرباكات الأيام الدراسية العشرة الأولى تحرض على تعميم “الإيلاء والاهتمام والتشديد” وزير التربية: تجنب إرهاق التلاميذ بالطلبات ومعالجة الشكاوى والطلبات بالسرعة القصوى

مرّ أسبوعان على افتتاح المدارس، ومن الطبيعي أن يتخلّل الأيام الأولى من كل عام دراسي بعض الإرباكات، ولاسيما أن المدارس الحكومية تعاني اكتظاظاً كبيراً في عدد الطلاب، ليأتي من يستغل هذا الإرباك من الكادر التدريسي ويتحوّل إلى إهمال وتقصير وتجاوزات دفعت بعض الأهالي لنقل همومهم وشكواهم عبر الإعلام أو صفحات التواصل الاجتماعي، في وقت بدأت بعض الصفحات تنسج الروايات وتعيد قصصاً قديمة أو تكهنات مزاجية بهدف التأثير على المجريات الواقعية والصحيحة التي ينقلها الإعلام الهادف.

وإذا كان الحديث يتعلّق بتقصير بعض إدارات المدارس والمجمّعات التربوية، فإن ثمّة تسجيلاً لغياب الاهتمام بطلاب الحلقة الأولى، وخاصة طلاب الصف الأول الأساسي، وحصول فوضى أثناء الدخول والخروج مع تقصير بعض المستخدمين في أداء عملهم من ناحية إبقاء باب المدرسة مفتوحاً وغياب عملية ضبط الدخول والخروج، إضافة إلى إهمال البعض من الإدارات والمعلمين والمعلمات للتلاميذ أثناء الفرص والتواجد في باحات المدرسة، ومع نقل كل ما ذُكر إلى المعنيين في وزارة التربية سارعت لإصدار تعميم إلى مديريات التربية في المحافظات كانت “البعث” صاحبة الفضل وسبباً رئيسياً في التحريض لإصداره من قبل وزير التربية الدكتور هزوان الوز والذي خصّ “البعث” بهذا التعميم، مؤكداً على إيلاء العملية التربوية كل الاهتمام وخاصة تلاميذ الصف الأول الأساسي تحت طائلة المساءلة عند ظهور أي تقصير، مشدداً على تجنّب إرهاق التلاميذ والطلاب بطلب أعداد كثيرة من الدفاتر وتحديد المطلوب منها الذي يفي بالغرض بدقة، مع ضرورة وجود كتب الأنشطة بين أيدي التلاميذ.

ولم يكتفِ وزير التربية في ذلك بل طالب جميع الموجهين الاختصاصيين وجهات الإشراف في المجمّعات التربوية بجولات ميدانية للوقوف على مدى التقيّد والالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات الوزارية وانطلاقاً من أولوية الطالب والصف، مع المراقبة ومتابعة أية مواضيع ذات صلة بالصحة العامة، مشيراً إلى عدم التشدّد في اللباس المدرسي وقبول ما هو مناسب بالنسبة للأطفال في المناطق الساخنة والمهجّرين من المناطق غير الآمنة وفي مراكز الإيواء.

وحول سوء معاملة بعض موظفي المديريات للمراجعين وخاصة المعلمين منهم، لفت وزير التربية إلى إيلاء الاهتمام اللازم بالزملاء والمواطنين ومعالجة الشكاوى والطلبات بالسرعة القصوى أصولاً، موضحاً أن أبواب الوزارة ومديرياتها مفتوحة لاستقبال أي شكوى وسيتمّ معالجتها فوراً، آملاً من المواطنين التعاون مع التربية وخاصة المجتمع الأهلي الذي يلعب دوراً بارزاً في إنجاح العملية التربوية.

علي حسون