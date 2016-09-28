في الجولة الأولى من الدوري التصنيفي.. المجد فاجأ الحرية والنضال ذنبه برقبة اتحاد الكرة..

انتهت الجولة الأولى من مباريات الدوري التصنيفي الذي حمل معه المفاجآت والأحزان والكثير من الأهداف لكن بمستوى لم يرتق للمطلوب، فبرغم الأهداف الكثيرة التي سجلتها بعض الفرق بمباراة واحدة، إلا أن هذا المستوى لن يكون كافياً للدوري الممتاز.

المجموعة الأولى

ففي مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى تعادل حطين مع الكسوة والنواعير مع الجهاد بنتيجة 2/2، وانتصر جبلة على مصفاة بانياس 2/صفر والمجد على الحرية 5/1، في مباراة مفاجأة أظهرت أن نادي المجد بدأ يعود للطريق الصحيح، وإن تطور مستواه مع المباريات المقبلة سيؤهله ليكون رقماً مزعجاً في الدوري الممتاز، والمفاجئ أيضاً انهيار الحرية الذي عهدناه فريقاً كبيراً وعريقاً لكن الخلافات داخل النادي هي السبب الأول والرئيسي لتراجع المستوى.

أزمة حطين

على ما يبدو أن نادي حطين يعاني من أزمة كبيرة، وذلك كان واضحاً من أدائه في مباراته مع الكسوة التي انتهت بالتعادل 2/2، وذلك كان واضحاً بداية من تشتت اللاعبين داخل أرضية الملعب بسبب كثرة عدد المدربين للفريق على أرض الملعب، فكان يوجه اللاعبين في المباراة المدرب والمدير الفني وووو، فوجود أكثر من شخص على خط الملعب يوجه لاعبي الفريق يؤدي إلى توهان اللاعبين على مبدأ ( إذا كثر الطباخون احترق الطعام)

والمشهد الآخر كان خروج معتز كيلوني بالحمراء نتيجة لشتمه الحكم فتعرض للبطاقة الصفراء الثانية وخرج مطروداً خارج أرض الملعب، وهذه إساءة يجب على اتحاد الكرة عدم التهاون معها، أما عن مشكلة حارس المرمى في المباراة وقصة ركلة الجزاء التي تداولتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فهي تعني أن هناك مشكلة ما داخل الفريق.

أرقام

سجل في المجموعة الأولى 16 هدفاً في أربع مباريات بنسبة أربعة أهداف في المباراة الواحدة، وهذا يعني أن هناك خللاً دفاعياً في الفرق يجب أن يعالج في أسرع وقت، وإلا سيبقى دفاع الفرق هشاً يتلقى العديد من الأهداف.

نتمنى أن تبقى الشهية الهجومية مفتوحة عند المهاجمين، وبالمقابل نتمنى من المدربين رص الصف الخلفي وسد الثغرات الدفاعية للفرق حتى لا تكون عرضة للأهداف السهلة، وحتى لا يقع المدافعون في أخطاء تكلف ركلات جزاء.

المجموعة الثانية

كانت نتائج مباريات الثلاثاء من المجموعة الثانية معقولة، فتعادل الطليعة مع الساحل بأداء جيد جداً ومفاجئ من نادي الساحل الذي استطاع مناطحة ناد له اسمه مثل الطليعة وصد حارس الساحل أول ركلة جزاء في مباريات الجولة الأولى، ما يدل أننا مقبلون على فريق واعد استحق الخروج من الدرجة الثانية ويحلم لشق طريقه للدوري الممتاز.

أما في المباراة الثانية فقد حطم الوثبة النضال بنتيجة 5/1 بنتيجة متوقعة، فنادي الوثبة كان مستعداً للمشاركة في الدوري محملاً بلاعبين خبراء، على عكس النضال الذي شارك بفريق الشباب بعد أن رفض اتحاد الكرة طلب عدم مشاركته قبل أسبوع واحد من بداية الدوري، مع العلم أن نادي النضال كان قد قدم الطلب قبل شهر، فهذه الخسارة الأولى وليست الأخيرة للنضال، ويتحمل مسؤوليتها اتحاد الكرة الذي لم يقدم حتى أي مساعدات للنادي، فنتمنى أن يعوضه عن هذا الموقف الذي حشره فيه.

والجديد في أرقام الدوري أن الساحل مع الطليعة سجلا أول تعادل سلبي ومازالت المباريات موزعة بين التعادل والفوز، فنصفها انتهى إلى التعادل، وهو ما سيربك حسابات الفرق مستقبلاً، وشهدنا الثلاثاء أول ركلة جزاء ضائعة من قبل الطليعة بعد أربع عرفت طريق المرمى، كما دخل ماهر دعبول قائمة الهدافين بقوة بتسجيله أول هاتريك في الدوري.

واختتمت أمس مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بلقاء الفتوة مع حرفيي حلب في مدينة الأسد الرياضية وتشرين مع الجزيرة بملعب البعث في جبلة.

محمد النجار