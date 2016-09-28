الفوضى المرورية غصة “حلبية” أخرى..

حلب- معن الغادري

بعد إعادة فتح الكثير من الشوارع الرئيسية الفرعية وإزالة البسطات والبراكات والإشغالات الأخرى المخالفة في كثير من النقاط داخل المدينة لم يعد مبرراً الفوضى العارمة التي نشهدها يومياً والتي تتسبب بكثير من الاختناقات المرورية وتعرقل حركة السير العادية وتشوّه المنظر العام وتضاعف من حالة التلوث البيئي الناتج عن مخلفات الأسواق والبسطات ومفرزات السيارات بمختلفها، خاصة التي تعمل على مادة المازوت.

وقد أشرنا سابقاً إلى ضرورة تكثيف دوريات الشرطة المرورية ووضع نقاط ثابتة عند التقاطعات لتنظيم حركة السير والتخفيف من الاختناقات الحاصلة، إلا أن أحداً لم يستجب واستمر المشهد على حاله بل ازداد تعقيداً في ضوء غياب أي تنسيق أو متابعة من شأنها تنظيم المواقف الخاصة لسيارات السرافيس الكبيرة والمتوسطة والتي غالباً ما تتداخل بين بعضها وتتواجد بكثافة كبيرة وتغلق المنافذ والشوارع لمدد زمنية طويلة نتيجة التنافس الفوضوي وغير اللائق للفوز بأكبر عدد من الركاب وكل ذلك على مرأى من رجال المرور الذين يحاولون قدر استطاعتهم وإمكاناتهم ضبط الأمور دون جدوى. ونعتقد أنه بالإمكان حل هذه المشكلة من خلال تخصيص أماكن ومواقف محددة، خاصة لسيارات السرفيس والأهم من كل ذلك التعاطي بحزم وصرامة مع أي مخالفة مرورية ومنع السيارات من التوقف نهائياً عند مفارق الطرق وعند إشارات المرور وهي المعضلة الأساسية وهذه المشكلة مستعصية عن الحل منذ ظهورها.

وبالتأكيد هذه القضية والتي تبدو ملحة بالنظر إلى مخرجاتها ومخلفاتها السلبية تحتاج إلى جهد حقيقي ويومي، سواء من فرع المرور أو من مجلس المحافظة لوضع إجراءات ونواظم جديدة تضاف إلى سلسلة الإجراءات وعلى مختلف المستويات التي اتخذها السيد محافظ حلب مؤخراً والتي أعادت الثقة والتفاؤل بعودة مدينة حلب سريعاً إلى سابق وهجها وألقها.