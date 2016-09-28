انتهت الجولة الأولى من الدوري التصنيفي وبدأت تتضح معالم الدوري، وشهدت العديد من الأهداف.

وأفرزت الجولة الأولى العديد من اللاعبين الذين سجلوا أهداف فرقها، ولكن أبرزهم كانوا اللاعبين الذين انتقلوا من أندية قوية مملوءة بالنجوم فاستطاعوا التنفس مع فرقهم الجديدة وصنعوا الفارق لها.

من أمثال هؤلاء اللاعبين (أحمد طفيلية ومحمد دمراني)، فطفيلية انتقل من النضال للنواعير وكان مكسباً لهم فسجل في أولى مباراة له مع النواعير هدفين وكان الثاني هو هدف التعادل الذي أنقذ النواعير من الخسارة، بينما محمد دمراني الذي انتقل للمجد قادماً من الجيش فوجد نفسه أيضاً مع المجد وشارك بمباراة الفوز على الحرية فسجل أحد الأهداف الخمسة لفريقه.

هذا الأمر يجب أن ينظر إليه بعين الاهتمام، فإن هذين اللاعبين عندما تحررا من أنديتهما المملوءة بالنجوم، بدأا بالظهور بأنديتهم الجديدة، فكم عدد اللاعبين الآخرين الذين مازالوا محتجزين داخل الأندية الكبيرة ولا يمكنهم عمل أي شيء لامتلائها بالنجوم، فغالباً هناك نجوم ومشاريع نجوم موجودة داخل الأندية الكبيرة أمثال الجيش والوحدة والمحافظة والاتحاد، وربما هؤلاء اللاعبون موجودون في دفة البدلاء، وفي الصدف يلمسون أرض الملعب، وربما نراهم يلعبون بالمباراة لكنهم لا يلفتون النظر لطغيان باقي اللاعبين عليهم.

العديد من الأمثلة برزت في السنوات الماضية، خاصة في اللاعبين الذين خرجوا ليحترفوا في الدوريات العربية وصنعوا هناك المعجزات.

فعلى اتحاد الكرة حرصاً على المواهب والنجوم وخوفاً من اضمحلالهم أن يقونن عملية انتقال اللاعبين، وأن يضع حداً معيناً لعدد اللاعبين الذين يمكن لأي فريق أن يستقطبهم، فبذلك تتمكن جميع الفرق من الحصول على اللاعبين الجيدين ولا يظلم أي لاعب داخل أي ناد.