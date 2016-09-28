ماراثون رياضي في درعا

برعاية أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق كمال يحيى العتمة، وضمن احتفالات منظمة اتحاد شبيبة الثورة بعيدها الثامن والأربعين، أقام فرع درعا لاتحاد الشبيبة الماراثون الرياضي المركزي، بحضور الرفيق معن عبود، رئيس اتحاد شبيبة الثورة، وأعضاء قيادة فرعي الحزب والشبيبة، وعدد من المسؤولين في الحزب والدولة، وخلال فعاليات الماراثون أكد الرفيقان كمال العتمة، ومعن عبود أن المشاركين بهذه الفعالية، وغيرها من النشاطات التي تحتضنها محافظة درعا، يساهمون بنقل الصورة الصحيحة عن استمرار الحياة الطبيعية في المدينة، واستمرار حركة الفعاليات الرياضية، بالرغم من كل الضغوط التي تمارس من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة، وأكدا أن الانتصار عليهم تم بفضل إرادة الشعب السوري، وتضحيات الجيش العربي السوري.

وفي ختام فعاليات الماراثون تم تكريم وتوزيع الهدايا على الفائزين بالمراكز الأولى لكل مرحلة بالسباق.

درعا- دعاء الرفاعي