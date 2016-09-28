مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع بنسبة 45ر8 نقاط

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة جلسة تداولات اليوم 45ر8 نقاط عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير موجبة قدرها 56ر0 بالمئة ليغلق على قيمة 99ر1509 نقاط وبحجم تداول قدره 56276 سهما موزعة على 45 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 098ر9 ملايين ليرة.

وارتفعت خلال جلسة اليوم أسهم خمس شركات عن أسعار إغلاق جلسة التداول السابقة وهي سهم بنك البركة بنسبة 72ر1 بالمئة وأغلق على سعر 86ر227 ليرة وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 72ر0 بالمئة وأغلق على سعر 24ر160 ليرة وسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 97ر4 بالمئة وأغلق على سعر 25ر100 ليرة وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 55ر1 بالمئة وأغلق على سعر 59ر180 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 92ر2 بالمئة وأغلق على سعر 50ر156 ليرة.

ولم تسجل أسهم 6 شركات وهي بنك سورية والمهجر والشركة السورية الكويتية للتأمين والشركة المتحدة للتأمين والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك بيمو السعودي الفرنسي والاتحاد التعاوني للتأمين أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار إغلاق جلسة التداول السابقة فيما تمت إعادة سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي إلى التداول بعد تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للشركة.

وتم في جلسة اليوم تعديل الحدود السعرية لسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي لتصبح “ناقص 1 وزائد 5” بدلا من “ناقص 2 وزائد 5” بسبب انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية نتيجة توزيع أرباح نقدية بنسبة 5ر4 بالمئة فيما لم تسجل الشركات الأخرى المدرجة في السوق أي صفقة على أسهمها.

وكانت جلسة التداول السابقة أمس سجلت حجم تداول قدره 134025 سهما موزعة على 98 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 841ر23 مليون ليرة وأغلق مؤشر السوق عند 54ر1501 نقطة.