الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم /293/القاضى بزيادة عدد المقاعد المخصصة لابناء الشهداء فى المرحلة الجامعية الاولى الى/15/وتخصيصهم بنسبة /2/بالمئة من عدد مقاعد القبول فى درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم رقم /293/ لعام /2016/ القاضى بزيادة عدد المقاعد المخصصة لابناء الشهداء فى المرحلة الجامعية الاولى الى 15 مقعدا وتخصيصهم بنسبة /2/ بالمئة من عدد مقاعد القبول فى درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص فى كل كلية فى الجامعات .

وفيما يلى نص المرسوم ..

المرسوم رقم /293/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام /2006/ وتعديلاته

يرسم ما يلى..

المادة /1/ تعدل الفقرة /أ/ من البند /2/ من المادة /116/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ تاريخ /10/7/2006/ وتعديلاتها لتصبح على النحو الاتى ..

2/أ/ عدد لا يزيد على خمسة عشر طالبا فى كلية او قسم او اختصاص من ..

1/ابناء واشقاء وازواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين باحكام المرسوم التشريعى رقم /9/ لعام /1985/ وتعديلاته.

2/ابناء واشقاء وازواج شهداء احداث الامن الداخلى المشمولين بالقانون رقم /43/ لعام /1980/ وتعديلاته.

3/ ابناء مقعدى الحرب والعمليات الحربية وابناء مقعدى احداث الامن الداخلى المشمولين بالقانون رقم /43/ لعام /1980/ وتعديلاته

والمرسوم التشريعى رقم /9/ لعام /1985/ وتعديلاته لمن كان عجزه كليا بنسبة لا تقل عن /80/ بالمئة .

4/تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شوءون الشهداء فى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم .

5/يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح فى الشهادة الثانوية ووفق المعايير التى يضعها مجلس التعليم العالى .

المادة /2/ تعدل المادة /176/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ تاريخ /10/7/2006/ وتعديلاتها لتصبح على النحو الاتى ..

أ/تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التى يحددها اعلان القبول فى درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص فى كل كلية فى الجامعات من ..

1/ابناء وازواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين باحكام المرسوم التشريعى رقم /9/ لعام /1985/ وتعديلاته .

2/ابناء وازواج شهداء احداث الامن الداخلى المشمولين بالقانون رقم /43/ لعام 1980 وتعديلاته .

3/ابناء مقعدى الحرب والعمليات الحربية وابناء مقعدى احداث الامن الداخلى المشمولين بالقانون رقم /43/ لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعى رقم /9/ لعام /1985/ وتعديلاته لمن كان عجزه كليا بنسبة لا تقل عن /80/ بالمئة .

ب /تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شوءون الشهداء فى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم .

ج/يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم فى كل كلية او قسم او اختصاص بقرار من الوزير ووفق المعايير التى يضعها مجلس التعليم العالى .

المادة /3/ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية .

دمشق فى 26/12/1437هجرى الموافق ل /28/9/ 2016/ ميلادى.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد