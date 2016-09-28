روحاني وشمخاني بحثا وعباس تعزيز العلاقات: إيران مستمرة في دعم سورية لمحاربة الإرهاب

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال لقائه أمس رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس ووفد المجلس، العلاقات الودية والأخوية بين الشعبين الإيراني والسوري بأنها ذات جذور عريقة، مؤكداً ضرورة تطوير وتعزيز وترسيخ العلاقات الشاملة وتوسيع المشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية، ولفت إلى أهمية تنمية ودعم العلاقات البرلمانية الودية والوثيقة بين مجلس الشورى الإيراني ومجلس الشعب السوري.

وأكد روحاني استمرار دعم إيران لسورية في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: “نحن على ثقة بأن النصر النهائي سيكون حليف الشعب السوري ونأمل بأن يثمر سريعاً الحوار السوري بين الحكومة السورية والمعارضين الملتزمين باستقلال وإرادة الشعب السوري للوصول إلى حل سياسي واتفاق شامل يتضمن إرادة الشعب ومشاركة جميع مكوّنات الشعب السوري”.

وأضاف روحاني: إن هناك الآن حرباً ظالمة مفروضة على الشعب السوري من جانب المجموعات الإرهابية التي لا تلتزم بأي مبادئ أخلاقية وإنسانية، وأن صمود ومقاومة هذا الشعب أمام الإرهاب في الظروف الصعبة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة جديران بالإشادة، موضحاً أن إيران ملتزمة بمبادئها، وترى، من منطلق أن الإرهاب مشكلة كبرى للمنطقة والعالم، أنه يجب دعم الشعب السوري كي يتمكّن من طرد الإرهاب من بلاده ولا طريق للدول الأخرى أيضاً غير هذا الطريق لمكافحة الإرهاب.

من جانبها أعربت عباس عن سرورها لهذا اللقاء، وقالت: إن العلاقات بين إيران وسورية تاريخية وودية وأخوية ونسعى إلى تطوير وتعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين.

واستعرضت الدكتورة عباس الأوضاع في سورية، مؤكدة أن الشعب السوري هو المرجع الوحيد الذي يمكنه اتخاذ القرار حول مستقبل بلاده، ولو أرادت القوى الكبرى وأمريكا دعم الشعب السوري فعليها بذل الجهود في سياق وقف الإرهاب الذي يشكل خطراً على العالم أيضاً.

كما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال لقائه عباس ووفد مجلس الشعب، أن إيران مستمرة في دعمها لسورية بمختلف المجالات حتى تحقيق النصر على الإرهاب، وأضاف: “إن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في سورية هو في استمرار الحوار السوري-السوري للتوصل إلى مبادرات سياسية تتفق عليها جميع الأحزاب السياسية والبرلمان السوري، الذي يحظى بدور مهم بهذا الشأن”.

وأشار شمخاني إلى الإنجازات والانتصارات الواسعة التي تحققت بفضل تعاون وتلاحم الحكومة والشعب السوريين في الصمود أمام الإرهابيين وداعميهم، مشدداً على أن الإرادة الراسخة والقوية للشعب السوري سوف تقرر مستقبل هذا البلد وهو الانتصار والعودة إلى أيام العزة والازدهار، وشدد على “أن مستقبل حلب وباقي المناطق السورية سوف يتحدّد فقط في ساحة المعركة مع التكفيريين”.

وانتقد شمخاني الدعم السياسي والعسكري المكشوف والواضح من قبل أمريكا لمختلف التنظيمات الإرهابية، وقال: “السبب الأهم لإخفاق المشاريع السياسية المختلفة والمبادرات الدبلوماسية وحتى فرص وقف الأعمال القتالية هو تنصل الغرب وحلفائه من القبول بالطبيعة الإرهابية للعديد من التنظيمات المسلحة والمتطرّفة وإيصال المساعدات لها”.

من جانبها عرضت الدكتورة عباس التطوّرات السياسية والميدانية والاقتصادية في سورية، وقالت: “إن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري هي أحد أوجه الإرهاب المفروض على هذا الشعب الذي قاوم وما زال يقاوم ويصمد أمام كل الأعمال الإرهابية والمؤامرات التي تستهدفه”، وأشارت إلى الحرب الإرهابية على سورية منذ أكثر من خمس سنوات بدعم من قبل 80 بلداً، وشددت: “رغم أنف أولئك الذين يكنون الشر لسورية فإننا نسجل كل يوم انتصارات في الساحات المختلفة وكل انتصار نحققه يقرّبنا خطوة نحو العبور من الأزمة”.

وأكدت أن القيادة السورية عاقدة العزم على محاربة الإرهاب حتى تطهير كل ربوع سورية من الإرهاب العابر للحدود، وقالت: “إن الدعم الاقتصادي لسورية يعزّز صمودها ويخفف معاناة الشعب السوري، الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع”.

ونوّهت بالمساعدات الإنسانية والاستشارية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لسورية في محاربة الإرهاب، مضيفة: “لو كانت بعض الدول العربية كإيران لديها توجهات صادقة وتسعى لحل الأزمة في سورية لما شهدت دول المنطقة أوضاعاً متأزمة في الوقت الراهن”.

حضر اللقاءين السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود.

وكانت رئيسة مجلس الشعب بدأت الاثنين زيارة رسمية إلى طهران على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سانا