اتفاق.. كغيره من الاتفاقات!!

لم نكن لنصدّق في يوم من الأيام إمكانية عقد اتفاق مع الإدارة الأمريكية تتحقّق فيه أيُّ مصلحة وطنية أو عربية. فلم تدعم تلك الإدارة أيَّ قرار عادل، وهي التي دعمت الكيان الصهيوني في عدم تنفيذ القرار 242..إلخ، فدعمها للاحتلال والاستيطان مواكب لدعمها الرجعية العربية.

فالولايات المتحدة هي الولايات المتحدة، معادية دوماً لحقوقنا وقضايانا، تقف دون انقطاع إلى جانب أعداء الوطن والأمة، وإذا كان هناك من استثناء وحيد فهو في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وذلك يعود إلى رغبتها في طرد النفوذ الاستعماري القديم الفرنسي والبريطاني من المنطقة، وإحلال النفوذ الامبريالي محلّه.

وعلى هذا الأساس فمن الطبيعي أن تقف اليوم مع الصهيونية والوهابية والعثمانية، مع داعش والنصرة وماتفرّع عنهما من معارضة التطرف والتكفير والإرهاب ضد العلمانية والتقدم والتحرر.

شعبنا وأشقاؤنا وأصدقاؤنا في العالم يعرفون ذلك، وبالمقابل يعرفه ويؤسّس عليه أعداؤنا، فقبل أيام نشر الصحفي الألماني تودنهوفر تصريحاً لإرهابيين من النصرة يبيّن أن أمريكا تدعمهم بدعمها للدول التي تحتضنهم وبالأخص السعودية و«إسرائيل» وقطر.

لكن، هناك متغيّر اليوم في الرأي العام الغربي يستنكر دعم الغرب للإرهاب والتطرّف. فبالأمس نقلت وكالة سبوتنيك تأكيد مارين لوبن زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية أن الحكومة الفرنسية تدعم إرهابيي النصرة. وبالمقابل نقلت صحيفة ليبراسيون تحذيرات إيرولت وزير الخارجية الفرنسي من اختلاط الإرهابيين بالمعتدلين: «يجب عدم تكرار الأخطاء التي تم ارتكابها سابقاً وتقسيم الإرهابيين إلى أخيار وأشرار». وهكذا تزداد الأصوات في أربع جهات الأرض التي تؤكد أن الدولة الوطنية السورية بشعبها وجيشها وقيادتها تقاتل الإرهاب والتطرف، ولا تقاتل أبداً أي معارضة وطنية.

وبغض النظر عما نُشر أو تسرّب بالأمس وقبله عبر أسوشيتد برس أو سبوتنيك من بنود الاتفاق الروسي الأمريكي حول سورية، وما أُثير حول هذا النشر من سجال وفعل وردة فعل، ومن انتظار مزيد من النشر، فإن ما طُرح مؤخراً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن من مواقف تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم، يجعل من الرهان على هذا الاتفاق سراباً، وهو نظير الرهان على الإدارة الأمريكية، وذلك لأسباب منها:

– عدم وجود مبرر مقنع لتحفظ الإدارة الأمريكية حتى تاريخه على نشر بنود الاتفاق.

– قناعة الرأي العام العالمي أن هذا التحفظ مقترن إمّا بالمراوغة أو بالضعف، وكذلك مطالبة بعض القادة الأوروبيين بنشره لقلّة ثقتهم بالأمريكان.

– تؤكّد الوقائع أن الإدارة الأمريكية بادرت إلى تقويضه بعجزها، أو بتهرّبها من الالتزام بالتفريق بين المعارضة والإرهاب، إضافة إلى تأكيد اتصالاتها مع داعش قُبيل الغارة الجوية على دير الزور.

– تدل تصريحات دبلوماسيي الإدارة مؤخراً في اجتماعات نيويورك على أن هذه الإدارة كالعادة إدارات، وأن ما اتُفق عليه مع الروس ذهب أدراج الرياح، ما دفع موسكو إلى الإعلان عن عدم جدوى عقد جلسة ثانية لمجلس الأمن حول الاتفاق.

وهكذا، فلطالما غاب البعد المبدئي والأخلاقي عن السياسة الأمريكية خاصة تجاه قضايا المنطقة، وحقوق شعوب العالم المشروعة كافة في القارة الأمريكية نفسها، وفي آسيا وإفريقيا.

فإذا ما كان هناك من نقاط إيجابية في هذا الاتفاق فهذا يعني أن ذلك هفوة تقوم الآن الإدارة الأمريكية بمعالجتها، أو أنه لم يعد بإمكانها الإمعان في التنكّر للمنعكسات الإيجابية الواعدة جداً وقريباً لصمود سورية، ولآثار هذا الصمود في فضح مخاطر التحالف الصهيوأطلسي الرجعي العربي على شعوب المنطقة وقضاياها المصيرية، ولهذا مؤشرات عديدة منها بيان قمة حركة عدم الانحياز، واجتماع علماء المسلمين في غروزني، وتنديد الأزهر باغتيال المناضل ناهض حتر..

فالوعي الوطني التقدمي سينهض مجدداً، ولا محالة سينهزم الرجعي المتطرّف الإرهابي.

د. عبد اللطيف عمران