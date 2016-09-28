النظام السعودي يكثّف غاراته على صعدة.. ويقرّ سياسات تقشف جديدة

كثّفت طائرات تحالف بني سعود من غاراتها الجوية على محافظة صعدة شمال اليمن، حيث شنت 10 غارات على مديريتي الظَاهر وباقِم الحدوديتين، وامتدت الغارات لتستهدف منطقة الغَيْل بمديرية كُتَاف ومنطقة بِسْبَاس بمديرية رَازِح، كما شنّت غارتين جويتين على مديرية صِرواح غرب محافظة مأرب، على وقع مواجهات متقطّعة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى شرق المديرية ذاتها.

يأتي ذلك بعد غارة جوية على منطقة الحِجْلَة غرب مديرية رازح، والتي أدت إلى استشهاد 3 أشخاص، فيما تحدّث مصدر عسكري يمني عن قصف الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي بمنطقة الأجَاشِر بمديرية خَبْ والشَعْف شمال المحافظة.

وإلى نِهم شمال شرق صنعاء شنت طائرات العدوان 3 غارات تركزت على منطقتي بني بَارق ومَسْورة على وقع مواجهات متقطعة بين طرفي القتال هناك في المناطق أسفل فرضة نهم بالمديرية.

وعلى الحدود اليمنية-السعودية شنّت طائرات آل سعود أكثر من 15 غارة جوية على منطقة بَحِيْص وبني زَيْلَعْ والخضراء بمديرية مِيدي الحدودية بمحافظة حجة، كما شنت 4 غارات على منطقة الجَرْ الزراعية بمديرية عَبْس بالمحافظة ذاتها مع تواصل التحليق المكثف لطائرات التحالف السعودي على وقع مواجهات متقطعة على الأرض على امتداد الشريط الحدودي بحرض وميدي بحجة.

أما في العمق السعودي فشنت 3 غارات على جبل الدُخان في جَيْزان، وذلك بعد قصف قوات الجيش واللجان الشعبية موقع السُدَيْس العسكري بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

إلى ذلك، أكد المستشار الخاص للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز أبادي أن نظام بني سعود يرتكب المجازر بحق شعوب المنطقة، وخصوصاً ضد الشعب والأطفال في اليمن، فيما فاجأ سلمان بن عبد العزيز السعوديين عندما أصدر مجموعة من الأوامر الملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، بنسب تتراوح بين 15 و20 بالمئة، في إطار سياسة التقشف التي تمارسها حكومته لخفض النفقات، وسد العجز في الموازنة العامة، التي بلغت 90 مليار دولار هذا العام، ومئة مليار العام السابق.

هذه الخطوة جاءت بعد ما يقرب العام من تخفيض السلطات السعودية للدعم على المحروقات، والخدمات الأساسية، مثل البنزين والكهرباء والماء، وفرض ضرائب غير مباشرة على المواطنين، مثل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم على الكثير من المعاملات والوثائق الرسمية.

والبدء بتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى، قد يكون مقدّمة تمهيدية لتخفيض مرتبات العاملين في القطاع العام، أو الوظائف الحكومية الرسمية، لأن تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى على أهميته لن يوفر مبالغ كبيرة تنقذ ميزانية الدولة من عجزها الضخم، لأن عدد هؤلاء مجتمعين لا يزيد عن 200 شخص في أفضل الأحوال.

وقبل بضعة أيام صدر تقرير عن شركة “كامكو” العالمية للاستثمار، ومكتبها في الكويت، يرسم صورة قاتمة عن العجوزات في موازنات معظم الدول الخليجية، ويقدّرها بحوالي 153 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، وتستحوذ السعودية وحدها على ما نسبته 55 بالمئة من هذه العجوزات “84 مليار دولار”، تليها الكويت وقطر والإمارات.

ومشكلة السعودية الحقيقية ليست في إنفاقها الداخلي، وإنما في التزاماتها وتدخلاتها العسكرية في اليمن وسورية والعراق، والميزانية الضخمة التي تنفقها على عدوانها على اليمن وعلى حلفائها المشاركين بالعدوان.

وكالات