قضية الشهيد الأسير حمدوني إلى الجنائية الدولية بعد الأوروبية.. دعوات أمريكية لمقاطعــة منتجات المستوطنات

تتواصل الدعوات لمقاطعة منتجات المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فبعد الدعوات الأوروبية دعا أكثر من 70 مفكراً أمريكياً إلى مقاطعة جميع المنتجات والخدمات الصادرة عن المستوطنات في الضفة الغربية.

وتمّ نشر الدعوة إلى المقاطعة في رسالة مفتوحة في العدد الأخير من مجلة “نيويورك ريفيو أوف بوكس”، ومن بين الموقّعين على الرسالة برنارد أفيشاي وبيتر بروكس وبيتر باينارت وتود غيتلين ومارتين شروين.

ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين في مدينة القدس، وأربعة آخرين في محافظة بيت لحم، ومواطنين اثنين من مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

كما استولت قوات الاحتلال على منزل أحد المواطنين في بلدة قباطية جنوب جنين وأحرقت محتويات أحد المحال التجارية واعتقلت شاباً فلسطينياً.

إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال 4 شقق سكنية وأحد الصفوف المدرسية في مدينة القدس المحتلة، في إطار إجراءاتها للتضييق على المقدسيين بهدف تهويد المدينة، في حين هدمت آبار مياه تعود لأهالي خربة جورة الخيل في وادي سعير شرق الخليل جنوب الضفة الغربية.

هذا وشيّعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الفلسطيني ياسر حمدوني في الضفة الغربية المحتلة، وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: إن الشهيد الأسير حمدوني قتل بسبب الإهمال الطبي، الذي يرتقي إلى مستوى الجريمة الطبية، المتمثّلة بعدم تقديم العلاج، وإجراء الفحوصات الدورية لمئات من الأسرى المرضى.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة شؤون الأسرى ومحافظة جنين في قاعة الشهيد قدورة موسى، أكد قراقع أنّ الهيئة “ستعمل على إدراج هذه القضية لدى المحكمة الجنائية، وقد طالبنا الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة الصحة والصليب الأحمر، تشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة وفي الأوضاع الصحية في السجون”.

واستشهد حمدوني (40 عاماً) قبل يومين بعد 14 عاماً من الاعتقال إثر إصابته بسكتة قلبية بسبب إهمال طبي في سجون الاحتلال.

من جهتها، أعلنت “الحركة الأسيرة” من سجون الاحتلال الحداد والإضراب عن الطعام لثلاثة أيام.

سياسياً، جددت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني، في تقرير عن نشاطاتها خلال الفترة ما بين أواخر آب الماضي وأيلول الجاري عرضته في اجتماعها العادي الدوري، دعمها لشباب وشابات فلسطين في الوطن المحتل في انتفاضتهم الباسلة وتقديم كل إمكانية متاحة لدعم هذه الانتفاضة، كما أدانت كل الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، والانحراف الذي تمارسه هيئة الأمم المتحدة في المساواة بين الضحية والجلاد سواء بالنسبة لسورية أو فلسطين، ودعت إلى إدانة وتعرية الاتصالات والتحالف الذي غدا معلناً ما بين حكومة بني سعود وحليفاتها في المشيخات مع العدو الصهيوني وحكومته العنصرية، وانتقال العلاقات الإسرائيلية الخليجية من السر إلى حلف استراتيجي معلن ضد المقاومة وفلسطين وسورية.

وكالات