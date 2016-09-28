“الكهرباء” توجّه بقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن سداد ديونها

دمشق-البعث:

تجتهد وزارة الكهرباء هذه الأيام على إيجاد آليات ناجعة لتحصيل ديونها المترتبة على القطاعين العام والخاص، من خلال إجراءات وصلت لحد التلويح بقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن سداد بدلات استهلاكهم واشتراكهم في التيار، وحسب ما أكده لـ”البعث” مدير عام المؤسسة العامة للتوزيع مصطفى شيخاني فإن الوزارة وجّهت الشركات العامة للكهرباء في المحافظات المباشرة الفورية بقطع التيار الكهربائي عن المباني الإدارية لجهات القطاع العام المتخلفة عن تسديد قيمة الطاقة المترتبة عليها بغية تحسين واقع الجباية، إضافة لإنجاز محاضر المطابقة مع كافة الجهات العامة وبالأخص الجهات ذات الطابع الإداري للوقوف على المبالغ المترتّبة تجاهها والضغط عليها للتحصيل، وموافاة المؤسسة بنسخ عن محاضر المطابقة المنظمة فيما بين الشركات وبين الجهات العامة المترتب عليها ديون لصالحهم لقاء استجرار الطاقة الكهربائية.

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