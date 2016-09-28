24 فندقاً يعود للعمل في ريف دمشق

دمشق-فداء شاهين:

كشف مدير سياحة ريف دمشق المهندس طارق كريشاتي عن عودة 24 فندقاً للعمل خلال العام الجاري، منها جديدة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق تحتوي على 5 آلاف سرير.

وأوضح كريشاتي في تصريحٍ لـ”البعث” أن خطة المديرية المستقبلية تتضمّن تشجيع ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، لاسيما أن وزارة السياحة تعمل على السياحة الدينية منذ ثلاث سنوات حيث تطوّرت خلال العام الجاري 2016، ويوجد يومياً نحو 7 آلاف ليلة سياحية، وأشار إلى أن الأماكن التي يتم زيارتها هي مقام السيدة زينب والسيدة رقية “عليهما السلام” وهذا ما دفع بأصحاب المنشآت السياحية لإعادة افتتاح المنشآت السياحية، كما دخلت منشآت جديدة إلى الخدمة، أما عن الخسائر التي تعرضت لها المنشآت السياحية فهي كبيرة ويوجد مناطق سياحية تمّ تدميرها بالكامل من قبل الإرهابيين، منها في منطقة حتيتة التركمان التي ضمت فعاليات سياحية كبيرة.