جنود البنتاغون في مارع واعزاز ودعم أمريكي إسرائيلي مباشر لـ”النصرة” الجيش يحكم سيطرته على حي الفرافرة بحلب والمزارع الممتدة بين الريحان وتل كردي بريف دمشق

بعد نحو أسبوع على بدء العمليات العسكرية في أحياء حلب الشرقية تكللت جهود أبطال جيشنا بإحكام السيطرة الكاملة على حي الفرافرة بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيه والتقدم في شوارع المدينة القديمة، وسط انهيار دراماتيكي للتنظيمات التكفيرية المتواجدة في تلك الأحياء ما يرجح أن تتسارع وتيرة إنجازات الجيش خلال الأيام القليلة القادمة.

عمليات الجيش تواصلت أيضاً على عدة جبهات تسلل إليها الإرهاب التكفيري حيث دمرت وحدات من قواتنا المسلحة بإسناد من الطيران الحربي أكثر من 13 آلية بينها دبابات وعربات قتالية في عملياتها على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي ما يسمى جيش الفتح المرتبط بنظامي آل سعود الوهابي وأردوغان الإخواني بريفي حماة وإدلب. في حين نفذ الطيران الحربي طلعات مكثفة على تجمعات ومقرات تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين أسفرت عن تدمير مقرات وآليات بعضها مزودة برشاشات في ريف حمص.

وفي تأكيد جديد على مواصلة أمريكا دعمها للتنظيمات الإرهابية وخرقها للقانون الدولي وانتهاك السيادة السورية كشفت مصادر إعلامية عن تسلل جنود أمريكيين برفقة ميليشيا إرهابية إلى بلدتي مارع وأعزاز بريف حلب بدعوى محاربة تنظيم داعش الإرهابي. في وقت كشف متزعم في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أن تنظيمه يتلقى دعماً مباشراً من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى الدعم الذي تقدمه أنظمة السعودية وقطر والكويت وتركيا. ما يعني أن التحالف الاستعراضي الذي تقوده واشنطن بزعم محاربة داعش ما هو إلا غطاء لمداراة حقيقة أفعالها أمام الرأي العام العالمي لإخفاء جرائمها بحق الشعب السوري.

وفي التفاصيل، نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عملية خاطفة سيطرت خلالها على حي الفرافرة شمال غرب قلعة حلب بالكامل بعد مقتل العديد من الإرهابيين غالبيتهم من حركة نور الدين الزنكي وجبهة النصرة وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم. وقامت وحدات الهندسة بتفكيك وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية قبل فرار من تبقى من أفرادها من الحي في محاولة منها لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري.

إلى ذلك دمرت وحدة من الجيش مقر قيادة للتنظيمات الإرهابية عبر تفجيرها نفقاً في منطقة الإذاعة بمدينة حلب وأوقعت جميع الإرهابيين المتحصنين بداخله قتلى، ووجهت وحدة أخرى بناء على معلومات دقيقة ضربة مركزة على مقر تتخذه التنظيمات الإرهابية للرصد في منطقة البريج جنوب مخيم حندرات بالريف الشمالي ما أدى إلى تدميره.

وفي وقت سابق دمر الطيران عدداً من مقرات وآليات المجموعات الإرهابية في مدينة دارة عزة وقرية قبتان الجبل غرب مدينة حلب بنحو30 و 16 كم على التوالي. وأسفرت الطلعات الجوية على تحصينات وأوكار التنظيمات الإرهابية على محور كفر حمرا وعندان وحيان عن تدمير مقرات وأوكار لهم والقضاء على أعداد من الإرهابيين.

وفي ريف دمشق تصدت وحدات من الجيش، بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، لمحاولات تسلل المجموعات الإرهابية، وشنت هجوماً معاكساً أحكمت من خلاله السيطرة على المزارع الممتدة بين الريحان وتل كردي.

وفي ريف حماة نفذت وحدات من الجيش عمليات محكمة ووجهت رمايات نارية دقيقة على تجمعات التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات معان ومحيطها وطيبة الإمام ومورك وتل بزام ومعردس بالريف الشمالي أسفرت عن تدمير 3 دبابات و4 عربات قتالية و6 سيارات مزودة برشاشات والقضاء على عدد من الإرهابيين.

وفي ريف إدلب دمر الطيران الحربي آليات للمجموعات الإرهابية وقضى على عدد من أفرادها في غارات على تجمعاتهم ونقاط تحصنهم في قرية بعربو وبلدة التمانعة وجنوب مدينة خان شيخون في منطقة معرة النعمان بالريف الجنوبي.

وفي درعا وريفها دمرت وحدة من الجيش عدة آليات ومقار ونقاط محصنة للمجموعات الإرهابية وقضت على عدد من أفرادها في رمايات نارية مركزة على تحصيناتهم شرق دوار المصري وجنوب مؤسسة الكهرباء في حي درعا المحطة بمنطقة درعا البلد.

وفي ريف حمص نفذ الطيران الحربي طلعات مكثفة على تجمعات ومقرات تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين أسفرت عن تدمير مقرات وآليات بعضها مزودة برشاشات لإرهابيي تنظيم داعش شمال حقل شاعر وجنوب تدمر وبلدة السخنة، كما تم تدمير مقر لإرهابيي التنظيم الإرهابي وسقوط العديد من القتلى بينهم خلال غارة جوية على مواقع انتشارهم جنوب قرية أم قبيبة.

وفي الريف الشمالي نفذ الطيران الحربي غارة على تحصينات إرهابيي جبهة النصرة في مدينة الرستن أسفرت عن تدمير مقرات ومقتل عدد من الإرهابيين التكفيريين.

شهيدان وجرحى في اعتداءات إرهابية على الحسكة وحلب

من جهة أخرى استشهد شخص نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في قرية السرب بريف الحسكة الجنوبي الغربي. وأفادت مصادر أهلية بارتقاء شهيد وإصابة 3 أشخاص نتيجة انفجار لغم أرضي في أراضي القرية، ولفتت إلى أن اللغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي الذي يعمد إلى تفخيخ المنازل وزرع الألغام في الأراضي الزراعية قبل اندحاره من أي منطقة بغية إرهاب المواطنين ومنعهم من العودة إلى منازلهم التي هجروا منها.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب بأن إرهابيين أطلقوا عدة قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في الزهراء ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة امرأتين وطفلة بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.

تخريج دورة جديدة من قوات درع القلمون

وفي سياق آخر وانطلاقاً من دور جميع السوريين في الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب التكفيري تم أمس تخريج دورة جديدة من المنتسبين لقوات درع القلمون كقوات رديفة لوحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة بريف دمشق الشرقي. وعبّر عدد من الخريجين الذين اتبعوا الدورة عن استعدادهم الكامل لتنفيذ أي مهمة قتالية توكل إليهم دفاعاً عن الوطن ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية التي تتكبد خسائر كبيرة في عمليات الجيش والقوات المسلحة على امتداد ساحات الوطن. ونوه الخريجون بالدور الوطني لأهالي المنطقة ووجهائها الذين قدموا جميع التسهيلات لعمليات الانتساب إلى قوات درع القلمون وصولاً إلى تخريج المئات من أبناء المنطقة الذين يلتحقون تباعاً بصفوف الجيش لإكمال مهامهم القتالية الوطنية دفاعاً عن تراب الوطن.

جنود أمريكيون يتسللون إلى مارع وأعزاز

من جهة أخرى أفادت قناة الميادين نقلاً عن مصادر خاصة بأن جنوداً أمريكيين دخلوا مدينتي مارع واعزاز برفقة ما تسمى ميليشيا لواء المهام الخاصة في فرقة الحمزة الإرهابية تمهيداً لشن هجوم على تنظيم داعش الإرهابي في ريف حلب الشمالي. وسبق للولايات المتحدة أن أدخلت جنوداً تابعين لها لتقديم العون للإرهابيين في سورية.

“النصرة” يتلقى دعماً مباشراً من واشنطن

وفي سياق متصل كشف متزعم في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي عن أن تنظيمه يتلقى دعماً مباشراً من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى الدعم الذي تقدمه أنظمة السعودية وقطر والكويت وتركيا.

وقال المدعو أبو العز في مقابلة أجراها معه الصحفي الألماني يورغين تودنهوفر في الـ 16 من الشهر الحالي ونشرتها صحيفة كولنر شتات انتسايغر الألمانية إننا ننال الدعم من إسرائيل مشيراً إلى أن أهداف تنظيم جبهة النصرة الإرهابي تتلاقى مع أهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح أن أمريكا تدعم جبهة النصرة والدول التي تدعم التنظيم مطالباً أمريكا بدعم التنظيم الإرهابي بأسلحة متطورة مشيراً إلى وصول دبابات من ليبيا عبر تركيا للتنظيم.

وبين الإرهابي أبو العز أن جبهة النصرة لم تحصل على صواريخ التاو عن طريق وسيط مؤكداً أنهم تسلموها من الأمريكيين مباشرة حيث تسلمتها مجموعة محددة، مشيراً إلى وجود ضباط من تركيا وقطر والسعودية وإسرائيل وأمريكا إلى جانب تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يعملون كخبراء بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية وإطلاق الصواريخ وعمليات الاستطلاع واستخدام الكاميرات الحرارية.

وعن الدول التي تمد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بالمال قال الإرهابي أبو العز إنه وخلال سنوات مضت حصلنا من السعودية على مبلغ 500 مليون ليرة سورية وخمسة ملايين دولار أمريكي ومن الكويت على مبلغ 5ر1 مليون دينار كويتي، موضحاً أنهم حصلوا على تلك الأموال من الحكومات وليس عن طريق الأفراد.

وحول قافلة المساعدات التي تعرضت لهجوم في محيط حلب في الـ 19 من الشهر الحالي قال المدعو أبو العز قبيل ثلاثة أيام فقط من هذا الهجوم إنه لن يتم السماح لها بالدخول إلى حلب إلا بشرط انسحاب الجيش السوري من مراكزه وأنه سيتم احتجاز سائقي الشاحنات في حال دخول القافلة للمدينة من دون موافقتنا. وجدد الإرهابي أبو العز التأكيد على أن جبهة النصرة لا تزال جزءاً من تنظيم القاعدة إلا أنه دخل الكثير من التغييرات على القضايا التي تتبناها حسب قوله.

ممالك الخليج عازمة على تزويد الإرهابيين بصواريخ مضادة للطائرات

من جهة أخرى كشف مسؤولون أمريكيون عن احتمال قيام ممالك ومشيخات الخليج بتزويد التنظيمات الإرهابية في سورية بصواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف.

ونقلت رويترز عن المسؤولين زعمهم أن إحدى عواقب الفشل الدبلوماسي الأخير قد تتمثل في زيادة دول الخليج أو تركيا إمدادات الأسلحة لمجموعات المعارضة المسلحة في سورية بما يشمل صواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف.

وادعى المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن حالت دون وصول كميات كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي تلك المحمولة على الكتف إلى سورية مكتفية بتوحيد حلفائها الغربيين والعرب خلف هدف تقديم التدريب وأسلحة المشاة للمجموعات المسلحة مع مواصلة الولايات المتحدة المحادثات مع موسكو.

البعث- سانا