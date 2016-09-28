دعوة لوضع خارطة استثمارية تتضمن تصنيف المناطق البحرية

دمشق-البعث:

عاد الحديث عن الأملاك العامة البحرية إلى واجهة تداول ذوي الصلة بحماية هذه المرافق الهامة في ظلّ تفاقم التعدي الصارخ والمخالفات الجائرة عليها، ويطال هذا الملف الكثير من الآراء والتشخيصات عبر بيانات وتصريحات عديدة للجهات الرقابية والتفتيشية بأن الأملاك البحرية هي مكمن الهدر الأساسي، وبحسب رأي هذه الجهات تكون محاربة مثل هذا الهدر عبر التزام المخالفين بالأنظمة والقوانين الخاصة بالأملاك البحرية من خلال عقود إيجار جدية مناسبة لتمويل الخزينة العامة بمبالغ مجزية.

في المقابل تسعى وزارتا النقل والسياحة المعنيتان بالموضوع لتطبيق وتنفيذ القانون 65 لعام 2001 الناظم للأملاك البحرية، والمرسوم التشريعي 68 لعام 2001 الخاص بتنظيم ضبوط المخالفات، كما تندرج محاولات وزارة النقل في الإفادة من التسويات لهذه المخالفات بغية رفد ومدّ الخزينة العامة بسيولة ومداخيل إضافية.

وكان لتحرّك الجهات النقابية مؤخراً دور في إعادة تسليط الضوء على هذه الأملاك التي هي بالأساس ملك لكل المواطنين، لكنها تشهد تعديات مستمرة بعيدة عن أعين الجهات المعنية إلا ما ندر منها.

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