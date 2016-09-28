الأردنيون يطالبون بإسقاط حكومة الملقي وقفة أمام اتحاد الصحفيين بدمشق تنديداً باغتيال ناهض حتر

استنكاراً للجريمة الإرهابية التي طالت الصحفي الأردني ناهض حتر، اعتصم صحفيون وكتّاب وأعضاء في أحزاب وطنية أمام مقر اتحاد الصحفيين بدمشق.

وأشار رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد إلى أن الوقفة تأتي لإدانة واستنكار اغتيال مناضل وسياسي عرف بمواقفه الوطنية الرافضة للتطبيع والداعمة لسورية في تصديها للإرهاب ومواجهة الهيمنة الاستعمارية التي شنها الغرب وأجراؤهم من السعوديين والقطريين والأتراك ومن تعاملوا معهم ضد سورية وشعبها، فيما أوضح الصحفي أحمد صوان أن حتر دافع من خلال كتاباته ومواقفه عن قضايا العرب، وفي مقدّمتها قضية فلسطين، كما وقف إلى جانب سورية لأنه كان يرى أن استهدافها هو استهداف لفلسطين وانتصارها يمثل انتصاراً لفلسطين، مبيناً أن هذه الوقفة هي ضد الإرهابيين الذين استهدفوه.

وفي تصريحات لـ “سانا” أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين رزوق الغاوي أن اغتيال حتر هو محاولة يائسة وتندرج ضمن محاولات مماثلة لكتم كل صوت حر ووطني وتقدّمي وإنساني كان يتمتع به، فيما أشار الصحفي مصطفى المقداد إلى أن وقفة الإدانة أقل تعبير يمكن أن يقوم به الصحفيون السوريون للتعبير عن رفضهم لآلة العدوان التي تقتل الكلمة وتغتال الصوت الحر، مشيراً إلى أن حتر كان يمثّل حالة وجدانية تتخذ الكلمة سلاحاً تواجه به الأفكار الظلامية والتكفيرية.

من جانبه أكد الصحفي معد عيسى أن الإرهابيين اعتقدوا أنهم باغتيال حتر استطاعوا اغتيال الفكر النيّر والحر الذي سيبقى السلاح الأمضى بمواجهة أفكارهم التدميرية، فيما بيّن الكاتب علي الأحمد أن حتر مناضل حقيقي قدّم فكره ومواقفه بل وحياته من أجل الدفاع عن الحق.

ورأى الكاتب حسن حسن أن اغتيال حتر يشير إلى عجز الظلاميين عن مواجهة الحقيقة بالحقيقة والحجة وبالحجة وتبيّن أنهم دعاة قتل وتكفير وسفك دماء أرادوا كمّ الأصوات الحرة، فيما أكد الشيخ نواف الملحم أمين عام حزب الشعب أن من يتربصون بأصحاب الكلمة الحرة هم أعداء الإنسانية ومن قام باغتيال حتر لا يمثل إلا حقده وكرهه والتيار الداعشي.

كما تجمّع مئات المتظاهرين قرب مكتب رئيس وزراء النظام الأردني في عمان، وهتف محتجون، يحملون صوراً لحتّر، عبارات مثل “لا للتطرف.. لا للعنف”، و”تسقط الحكومة”، فيما دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في بيان اغتيال حتر، ودعت الحكومة الأردنية إلى سنّ تشريع في قانون العقوبات “يلغي تهمة التشهير بالدين”، علماً أن النظام الأردني أوقف الكاتب في 12 آب الماضي، بعدما أعاد نشر كاريكاتور على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك” عدّه البعض “مسيئاً للذات الإلهية”.

وقالت مديرة منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إنها رأت في البيان نفسه أن “المحاكمات التعسفية بتهمة ازدراء الأديان تشوّه الأفراد وتجعلهم أهدافاً لأعمال انتقامية”، ودعت السلطات الأردنية للاعتراف بأن “قوانين ومحاكمات ازدراء الأديان تساهم بشكل كبير في التطرف العنيف”. كما دعت الحكومة الأردنية إلى “إيقاف الملاحقات القضائية بتهمة التشهير بالدين “فوراً””، والعمل على إلغاء الأحكام المتعلّقة به من قانون العقوبات، والسماح للمواطنين بالخوض في أي نقاشات سلمية، بما في ذلك المواضيع “المحرّمة”.

وفي بيروت، اعتصم إعلاميون وناشطون حزبيون، لبنانيون وفلسطينيون، تعبيراً عن رفضهم للإرهاب ومحاولات قتل حرية الرأي والتعبير.

ورفع المشاركون صور الشهيد حتر وبعض أقواله، مطالبين الحكومة الأردنية بإحقاق العدل ومحاسبة اليد الإرهابية التي ارتكبت الجريمة، كما استحضروا أسماء شهداء سبقوه وقعوا ضحية قمع حرية الكلمة كالشهيد ناجي العلي، وشددت الكلمات على إدانة كل محاولات كم الأفواه وقمع الآراء، وعلى متابعة طريق حتر ومواقفه الداعمة للمقاومة ضد قوى الاحتلال والتكفير.

وكانت منظمتا العفو الدولية واليونيسكو دانتا الاثنين اغتيال الكاتب حتر، واعتبرتاه هجوماً خطيراً على حرية التعبير.

البعث-سانا-وكالات