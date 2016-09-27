منتخبنا الوطني في الكاراتيه يستعد للمشاركة في بطولة آسيا بأندونيسيا

دخل لاعبو المنتخب الوطني في الكاراتيه بمعسكر مغلق في مدينة الجلاء الرياضية استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في 21تشرين الثاني بطوكيو، وتم تكليف المدربين الوطنيين فاضل راضي، وسهيل سلمان للإشراف على تدريب المنتخب.

رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا، أشار في تصريح”للبعث” أن اتحاد اللعبة سيقوم باختيار أربعة لاعبين نوعيين سيتم التعويل عليهم في هذه المشاركة، وفي المشاركات القادمة، وسنقوم بتحضيرهم أيضاً لبطولة العالم التي ستقام العام المقبل في شرم الشيخ بمصر.

وتوقّع ميا أن يحرز البطل السوري فادي قره فلاح مركزاً متقدماً نظراً للإمكانات التي يتمتع بها والتدريبات التي خضع لها، كما توقع أن يكون للمشاركين الآخرين فرصة لإثبات وجودهم في هذه المسابقات الدولية، رغم اقتصار مشاركاتهم السابقة خارجياً على بطولة إيران الدولية. ولفت رئيس اتحاد الكاراتيه إلى أن هذه المشاركة تعد محطة هامة في ظل مشاركة دول عريقة في اللعبة، مشيراً إلى ثقة اتحاد اللعبة باللاعبين المشاركين في المعسكر والبطولة على حد سواء، لأنهم سيبذلون ما بوسعهم ليرتفع العلم السوري على ساريات التتويج.

وأكد ميا أن اتحاد اللعبة يهتم بالجانب النفسي للاعبين، وسيعمل على إعدادهم نفسياً وبإشراف خبراء ومختصين، إضافة للاهتمام بالجانب الفني بهدف الوصول إلى مشروع اللاعب الأولمبي الذي يطمح إليه اتحاد اللعبة بعد إقرار لعبة الكاراتيه كرياضة أولمبية، وختم ميا بشكر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام على الدعم المستمر الذي يقدّمه لرياضة الكاراتيه.

بدوره مدرب المنتخب الوطني فاضل راضي، أشار إلى أن المعسكر الذي سيقام سيضم 12لاعباً ولاعبة، سيتم اختيار 4منهم للمشاركة في بطولة آسيا، وهم فادي قره فلاح، وخضر قدار، ونبال صقر، ومحمد مبارك، ومحمد غراوي، وزين الشيخ، ومحمد ملحم في فئة 18سنة، وهاشم الشملات، ومهيار متوج، ومايا قره فلاح، ورباب بشير في فئة16سنة، حيث سيقوم مع المدرب الوطني سهيل سلمان بالإشراف على تدريبات المنتخب وفق أحدث الطرق، لافتاً إلى أن هذا العام كان مميزاً لرياضة الكاراتيه السورية، حيث تم إحراز مراكز متقدمة في بطولتي تايلاند وإيران، وتم إحراز أكثر من 10ميداليات في البطولتين اللتين شارك فيهما دول كبيرة في اللعبة.

مرهف هرموش