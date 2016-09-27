إلغاء انتخابات اختيار 3 مرشحين آسيويين لمجلس الفيفا

أُلغيت الانتخابات الآسيوية لاختيار ثلاثة مرشحين، في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أمس الثلاثاء، بعد رفض مندوبي الاتحادات الوطنية، جدول الجمعية العمومية غير العادية. ورفع 42 من أصل 44 عضواً يملكون حق التصويت بطاقة “لا” عندما طلب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، تمرير جدول الجمعية العمومية.

ويتنافس 6 مرشحين آسيويين على 3 مقاعد، بعدما استبعد الفيفا القطري سعود المهندي من الانتخابات بسبب تحقيق جار في مزاعم فساد.