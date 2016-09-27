في المرمى حطين يدار برأسين

الأخبار الواردة من نادي حطين غير سارة، حيث يعيش النادي هذه الأيام في جو مشحون من الخلافات، وتتفاقم الأمور يومياً، وذلك لأن النادي يقاد برأسين، فمدير الكرة، وهو الداعم، يتدخل بكل شاردة وواردة، وهو، كما يشير العديد من أبناء حطين، الرئيس الفعلي للنادي، ونحن هنا لا نريد التقليل من دور الداعم وأهميته، فمن جهة هو سند حقيقي للنادي، ولا يمكن إغفال ما يقدمه، والدور الإيجابي الذي يلعبه، ولكن هذا لا يعني مصادرة قرارات مجلس الإدارة، وأن يكون هو صاحب القرار الفعلي، وفي الوقت نفسه لا نشكك بما يقوم به رئيس نادي حطين الحالي، وأنه من أبناء النادي المخلصين، ولكن يجب أن يكون هو المسؤول الحقيقي عن إدارة العمل في النادي، حتى لا تدفع رياضة النادي الثمن.

فبعد أن تفاءل الجميع بأن أمور النادي ستؤول للأفضل، وأن جميع الحطينيين سيرون ناديهم يعيش استقراراً مالياً يجعل ألعابه تمضي بخطوات ثابتة إلى الأمام، تفاجؤوا بقرارات إبعاد العديد من خبرات النادي المشهود لها، والمثير في الأمر أن وراء هذه القرارات مدير الكرة والداعم، رغم أن بعض هذه القرارات لا علاقة لها بكرة القدم!.

وتؤكد ما أفضت إليه التصرفات المعيبة للاعبين، والجهاز الفني والإداري لفريق كرة حطين في مبارياته في الدوري التصنيفي، سوء إدارة كرة القدم في نادي حطين، وإذا كان مدير الكرة وراء قرارات عديدة، فالنتيجة التي ستؤول إليها ألعاب النادي الأخرى لن تختلف عن كرة القدم!.

وبشكل عام فإن مشكلات الأندية لا تعد ولا تحصى، لذلك فهي تعيش في عوز وفقر مدقع رغم وجود استثمارات في هذه الأندية، ولكن أن يكون رئيس النادي موجوداً لخدمة شخص ما لمجرد أنه داعم فهذا أمر غير مقبول، ويثير العديد من إشارات الاستفهام، وهنا نسأل: هل يسامح الداعم بما يقدمه للنادي، أم يسترد أمواله من الإعانات أو الاستثمارات؟!.

إن الواقع الذي نلمسه في نادي حطين ينذر بخطر كبير، ويضع النادي في أزمة كبيرة، وهنا نتوجّه إلى فرع الرياضة في اللاذقية، وإدارة النادي باتخاذ الإجراءات المناسبة حتى لا يفرغ النادي من خبراته، ومن رياضييه الذين بدؤوا بهجرة ناديهم!.

محمد عمران

momran0@gmail.com