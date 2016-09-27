بعد تعاقده مع الشربيني .. تشرين يطمح لبداية جيدة اليوم

بعد تعاقده مع الكابتن هشام شربيني كمدير فني للبحارة، قاد الشربيني تدريبات تشرين الذي يدخل اليوم منافسات الدوري التصنيفي، حيث سيواجه الجزيرة في ملعب البعث بجبلة، ويسعى تشرين لتحقيق الفوز في افتتاح مشاركاته، كونه سيسهل بداية المشوار، ويساهم بتوفير دعم معنوي للبحارة قبل دخول الجولة الثانية والتي سيلاقي فيها الوافد الجديد حرفيي حلب.

الشربيني أبدى تفاؤله بالتعاقد مع تشرين، ووصفه بالفريق الكبير، وأنه يمتلك نخبة متميزة من اللاعبين الشباب والمخضرمين والذين سيشكلون توليفة جيدة، وأضاف: الفريق قطع شوطاً جيداً بالتدريب وتعاقداته الجيدة، وسنعمل جميعاً “جهازاً فنياً وإدارياً وإدارة ولاعبين” لتحقيق نتائج إيجابية. مباراتنا اليوم مع الجزيرة افتتاحية، وهدفنا فيها تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق ليس بالسهل، ويطمح كما نطمح للفوز، سنلعب كل مباراة وفق ظروفها وقراءة أوراقها، نحترم فريق الجزيرة الذي يمتلك أسماء جيدة، وفي النهاية هدفنا حصد النقاط، والعمل على عدم نزيف أي نقطة، والبداية الجيدة تكون فاتحة خير بمشيئة الله، لاعبونا مصممون على الخروج بنتيجة إيجابية، والروح المعنوية لديهم عالية، وأتمنى أن نعود بالنقاط الثلاث في هذه المباراة.

وكانت إدارة تشرين قد أكملت عقد جهازها الفني بالتعاقد مع الشربيني كمدير فني إلى جانب المدرب محمد اليوسف، ومساعده ربيع سلوم، ومدرب الحراس لؤي عثمان، والمعالج عمار حلاق، ومدير الفريق علي منزلجي، والمنسق الإعلامي مجد إسماعيل، كما نجحت إدارة تشرين قبل أيام باستعادة لاعبها المتميز محمد باش بيوك والذي ستشكل عودته إضافة قوية للفريق.

الجدير ذكره أن القرعة أوقعت تشرين بالمجموعة الثانية التي تقام منافسات مرحلة الذهاب فيها في اللاذقية، لكن تشرين سيلعب كل مبارياته في ملعب البعث بمدينة جبلة، وتضم مجموعته فرق الوثبة والنضال والطليعة والفتوة والجزيرة والوافدين الجديدين حرفيي حلب والساحل.

اللاذقية – خالد جطل