فشل نادي الجهاد في شريط الذكريات!!

اللقاء الرسمي الأول لنادي الجهاد في الدوري التصنيفي ضد نادي النواعير، قدّم الكثير من الإشارات السلبية الشبيهة لإشارات مباريات الموسم الماضي، وباللقاء الأول تحديداً، ومع النادي المذكور حصراً، فصدفة القرعة جمعت الناديين ثلاث مرات خلال المواسم الثلاثة الماضية بلقاءات الافتتاح، وجميع اللقاءات انتهت بالتعادل، إذاً تكرار التعادل، وتلقي الجهاد الهدف في اللحظات الأخيرة تكرر مراراً.

وفي الموسم الماضي تم اتهام الحكام والقدر بذلك، وكانت هذه هي الأسباب التي تذرع بها مسؤولو ومحبو الفريق، بالإضافة إلى عدم سماح نادي الجزيرة بمشاركة أحد لاعبيها مع الجهاد الموسم الماضي أيضاً، وفي اللقاء الأول لادعائها بأن تعامل الجهاد مع جارهم الجزيرة لم يكن مهنياً ورياضياً، كل هذا من شريط ذكريات الموسم الماضي!!.

أمّا المباراة الافتتاحية لنادي الجهاد للدوري التصنيفي قبيل ساعات قليلة، فكانت مكللة بالأخطاء ذاتها التي وقع بها الموسم الماضي، أهمها التزام اللاعب عيسى العلي مع الفريق قادماً من نادي الجزيرة، وتواجده ضمن أفراد البعثة، لكن مع عدم سماح ناديه الأم له بالمشاركة لانعدام صيغة التفاهم بين الإدارتين، والجماهير تتساءل إذا كانت المسافة التي تفصل القامشلي عن الحسكة لا تتجاوز الـ75 كم، ومنذ شهر وأكثر واللاعب مع نادي الجهاد، ولا تستطيع إدارة النادي إنجاز الخلاف والاختلاف بين ناديين جارين، فهل يعقل أن يحرم النادي من مشاركة أبرز اللاعبين لإشكال إداري، وحسب تصريحات الفنيين، فقد كان لحرمانه تأثير سلبي على الفريق، ومن الأسباب التي أدت بالفريق إلى نقطة التعادل في لحظة الختام من اللقاء الذي كان مسكاً للنواعير وغصّة للجهاد وجماهيره، طبعاً مع حبيبات من رشقات الاتهام إلى الحكم بمنحه ركلة جزاء غير سليمة لنادي النواعير، والحرص كل الحرص لندب الحظ، واتهام القدر بعدم المساندة، والتعاطف مع سفير الشمال، إذاً السيمفونية شبيهة بالتمام والكمال لنغمة العام الماضي، وإنّ دلّ على شيء، فهو دليل الفشل الذريع لمن يقود كرة نادي الجهاد الرياضي.. بهذه التصورات انتهت أحاديث جماهير النادي بعد التجربة الأولى لممثلهم، وتأمل أن يكون الهدف من المباريات القادمة التركيز على تجنب الأخطاء الإدارية والفنية وحصد النقاط، وليس العمل، وتكريس جهودهم على نقد الحكام، ومناجاة الأقدار!!!!!!!.

القامشلي: عبد العظيم العبد الله