سوء انضباط

يعيش فريق حطين حالة من سوء الانضباط على أرض الملعب، والتي تدل على أن الكادر الفني والإداري لا يستطيع ضبط الفريق والسيطرة عليه، وفريق الكرة يجب أن يكون منضبطاً، ولا يوجد أي لاعب أكبر من الفريق، فيجب أن يكون الفريق أكبر من الجميع.

حالتان رافقتا مباراة حطين والكسوة، الأولى: تصرف لاعب حطين معتز كيلوني الذي خرج بالبطاقة الحمراء نتيجة شتمه للتحكيم أثناء تبديله، فخسره حطين في المباراة القادمة، والثانية: كانت برفض الحارس هادي منون الخروج بالتبديل عند تنفيذ ركلة الجزاء التي سجل منها الكسوة التعادل، في حالة تدل على أن اللاعب لا يحترم الكادر الفني للفريق، الغريب أنه تم الاعتداء على حارس مرمى حطين هادي منون من أحد كوادر فريق حطين، وليس من الفريق الخصم!.

تصرف منون كان خاطئاً، فقرار المدرب أكبر من أي لاعب في الفريق مهما كان عمره أو مركزه في الملاعب، والأحرى بالكادر الفني والإداري للفريق أن يقوم بمعاقبة اللاعب على تصرفه، لا أن يقوم أحد كوادر الفريق بالتهجم على منون بعد المباراة وضربه، فبهذا انقلب السحر على الساحر، ومنون الذي كان مخطئاً أصبح هو المظلوم، وتبيّن أن الكادر الفني لحطين بحاجة لمراجعة تصرفات البعض فيه!.