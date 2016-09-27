الملاكمة بخير

على الرغم من الإمكانيات الضعيفة للألعاب الفردية، إلا أنها على ما يبدو تفعل أكثر بكثير مما تفعله الألعاب الجماعية، وهذا بشكل عام ضروري، لأن الألعاب الفردية، وألعاب القوة تحصد الميداليات والألقاب أكثر مما تحصده الألعاب الجماعية، هذا المبدأ جعل اتحادات الألعاب الفردية والقوة، بما فيها اتحاد الملاكمة، تعمل لأجل الميداليات والألقاب للفت الانتباه عن غولي كرة القدم والسلة.

ملاكمتنا بخير، مقولة تشرحها بطولة إيران الدولية التي أحرز فيها منتخبنا 3 ذهبيات وفضية في بطولة إيران الدولية، وحقق ذهبيات منتخبنا كل من: حسين المصري بوزن 49 كغ، وأحمد غصون بوزن 69 كغ، وعلاء غصون بوزن 81 كغ، فيما أحرز مناف أسعد الميدالية الفضية بوزن 91 كغ.

وقبلها كان منتخبنا، ممثّلاً بنادي الجيش، حقق نتائج لافتة في دورة اتراوا الدولية بكازاخستان التي جرت في حزيران الماضي، حيث حصد ميداليتين ذهبيتين عبر مناف أسعد لوزن فوق 91 كغ، وعلاء غصون لوزن 81 كغ، وميدالية فضية عبر حسين المصري لوزن 49 كغ، وميدالية برونزية أحرزها أحمد غصون لوزن 69 كغ.