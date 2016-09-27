في وقت صعب طالت التغييرات الكادر الفني لمنتخبنا الوطني، حيث تم تعيين المدرب صفوان الحسين مدرباً لحراس منتخبنا الوطني عوضاً عن الشكوحي بعد أن قدم الثاني استقالته لأسباب وصفها بعدم احترام كوادر المنتخب لخبرته التي لها تاريخ في الكرة السورية.

اتحاد كرة القدم بعد تعاقد جبلة مع مالك شكوحي أصدر تعميماً بمنع أي كادر من كوادر المنتخب بالتعاقد أو التدريب بالأندية المحلية خلال فترة تواجدهم مع المنتخب، التعميم بشكل عام صحيح، فازدواجية العمل بين النادي والمنتخب حالة غير صحية، وتنعكس سلباً على جميع الأطراف، ولكن للأسف نشاهد في اتحاد الكرة العديد من حالات الازدواجية، وبعدها يغض الطرف عنها، وبعضها يتم الحديث عنه بشكل كبير، ومن جهة ثانية فإن المدربين يقتاتون رزقهم من هذه المهمة، ولا يوفر اتحاد الكرة الرواتب والمصاريف التي تكفي لكادر المنتخب، لذلك نجد أنه من حق المدرب التعاقد مع فريق لأجل رزقه، وباتت الأمور بحاجة لحل، وهذا ما لا يملكه اتحاد الكرة، أو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام.