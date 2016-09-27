تعديل تعريف الاتجار بالأشخاص ليتوافق مع البروتوكول الأممي

دمشق– فداء شاهين

لم يخفِ اللواء حسان معروف معاون وزير الداخلية وجود توصيف خاطئ بين جرائم الاتجار بالأشخاص وغيرها من الجرائم المشابهة، ليس عند الإعلاميين فقط بل عند رجال القضاء والقانون والشرطة، ولا يوجد تمييز دقيق كونه لا يوجد إدراك ولا وعي واطلاع كامل على جريمة الاتجار بالأشخاص. وبيّن معروف خلال ورشة العمل الخاصة بالإعلاميين، حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والتعامل معها إعلامياً التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة الإعلام، أن من أهم القضايا التي يمكن أن تتداخل مع جرم الاتجار بالأشخاص هي جرائم تهريب الأشخاص الخطيرة والتي انتشرت في سورية ولها أبعاد سياسية وجنائية وكانت إحدى نتاجات الحرب التي تتعرّض لها سورية، وسبّبت هجرة أعداد كبيرة إلى خارج سورية، علماً أن تهريب الأشخاص هو تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة ثانية وليس من رعاياها أو من الذين لهم إقامة دائمة، مقابل تحقيق منفعة مالية أو مادية.

وعرض بأن الاتجار بالأشخاص له طابع دولي، بهدف تحقيق الربح المادي من خلال الاستغلال، وتكون العلاقة بين التاجر والضحية علاقة طويلة لتحقيق ربح أكثر، وحرية المتاجر به مقيّدة بالحركة والنقل، والوثائق تُصادر من المتاجر به لدى رب العمل “الهوية، وجواز السفر”، ويرافقها عادة وسائل الأذى الجسدي والنفسي، والتاجر يبحث عن الضحية لاستغلاله ويدفع المال اليسير للضحية، حيث إن الأفعال تتشابه في المرحلة الأولى “التنقل، الإيواء، الاستقبال”، في حين أن تهريب الأشخاص له طابع دولي، ويتجاوز حدود الدولة وسيادتها، بهدف تحقيق ربح مادي عبر نقل الشخص من مكان إلى آخر، بينما العلاقة تكون قصيرة الأجل، وله الحرية في التنقل والحركة وتبقى معه جميع الوثائق، ولا يوجد تعديات إلا في حالات نادرة، والمهرّب هو من يدفع المال، تتشابه في المرحلة الأولى “التنقل، الإيواء والاستقبال”.

وأشار معروف إلى أن من خطف شخصاً، حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثار أو الانتقام لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين يعاقب بالإعدام في حال نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو حدوث عاهة دائمة بالمجني عليه، أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه. وبيّن المحاضر الدكتور ياسر كلزي أنه يجري تعديل تعريف الاتجار بالأشخاص ليتمّ التوافق مع البروتوكول الأممي، على أن يتمّ إضافة حقوق حماية أكثر تتعلق بالاتجار بالأطفال ونزع الأعضاء، إضافة إلى إعداد قانون لتهريب الأشخاص بالتعاون مع وزارة العدل.