شعبان : الضعف والتشتت فى مواقف الادارة الامريكية والانحطاط فى المستوى الاخلاقى انعكس على تنفيذ الاتفاق الروسى الامريكى

أكدت المستشارة السياسية والاعلامية فى رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أن الجيش العربى السورى سيضرب حيث يكون الارهاب.. والحكومة مصممة على استرجاع السيادة على كامل التراب الوطنى والرد على من يستهدفها حفاظا على مستقبل ووحدة سورية.

وأوضحت شعبان فى حديث لقناة /الميادين/ امس أن الضعف والتشتت فى مواقف الادارة الامريكية والانحطاط فى المستوى الاخلاقى حتى فى التعاطى مع الاتفاقات التى تبرمها انعكس على تنفيذ الاتفاق الروسى الامريكى بشأن سورية لكون البنتاغون لم يصغ الى اوباما بخصوص الاتفاق وتم تقويضه داخل الكونغرس.

وأشارت شعبان الى أن الاتفاق الروسى الامريكى الاخير حول سورية لا يمكن تنفيذه الا اذا حلت المشكلة فى الادارة الامريكية لافتة الى ان روسيا محقة لانها تلتزم بالاتفاقات وتعمل ضد الارهاب بينما كلام الامريكان فيه الكثير من الغث وعدم الصحة موضحة ان البنود التى اتفق عليها لم تعلن وما اعلن فقط هو الامور الاجرائية وليست الوثائق الخمس.

وأكدت شعبان ان القيادة السورية كانت طرفا اساسيا فى التشاور فى كل نقطة فى هذا الاتفاق وحتى قبل ان يكتب والحليف الروسى يختلف عن الغرب بانه يحترم سيادة الدول وحلفاءه.. وروسيا لا تتفق على اى تفصيل بشأن سورية

قبل موافقة القيادة السورية عليه.

ولفتت شعبان الى أن الغرب لا يشعر بالحرج اذا وقع اتفاقا ولم يلتزم به وهو يحاول ممارسة الامر نفسه حتى مع روسيا ومارسه فى الاتفاق النووى مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وحول ما تردد فى وسائل الاعلام حول تقديم الولايات المتحدة الامريكية الاعتذار لسورية حول العدوان الامريكى على موقع للجيش العربى السورى فى دير الزور اوضحت شعبان ان الاعتذار الاميركى لسورية وصل عبر قنوات غير رسمية وقالت.. //ان سورية لا تعول على الاعتذار الامريكى وتريد اعتذارا علنيا يضمن عدم تكراره//.

وأكدت شعبان ان سورية دولة معترف بها شرعيا وهى عضو فى الامم المتحدة.. والجيش العربى السورى يحارب الارهاب.. والسيد الرئيس يأخذ شرعيته من الشعب السورى وليس مما تقرره الادارة الامريكية.

وردا على سوءال حول العلاقة مع حزب الاتحاد الديمقراطى قالت شعبان.. //لا نختلف مع أى مكون سورى على أساس عرقى أو دينى أو طائفى ولكن نختلف على أساس سياسى.. والاتحاد الديمقراطى هو جزء صغير من الاكراد.. والحكومة السورية دعمت كل جهة كانت تحارب الارهاب وتعامله حسب موقفه من السيادة السورية//.

وتابعت شعبان.. //ان المعارضة السورية هى التى رفضت منذ البداية الحوار مع الحكومة السورية وذلك لانهم مرتبطون بأجندات خارجية بينما استطعنا أن نصل لاتفاقات مع المسلحين فى غير مرة لان البعض منهم أكثر استقلالية من هوءلاء الذين أوكلوا الحوار للسعودية فى جنيف//.

ونفت شعبان وجود اى ضمانات أو تنسيق بين روسيا وايران وتركيا قبل العدوان التركى السافر على الاراضى السورية وقالت.. //اردوغان هو الطرف الاساسى الذى بدأ الحرب على سورية.. ونحن لم نغض الطرف عن العدوان التركى ولا نوءمن بكل ما تقوله تركيا حول مكافحة الارهاب ولا يمكن ان يكون هناك اى نوع من التواصل معها وهى لديها مطامع وتدمر بلدنا وترسل الارهابيين الينا//.

وقالت شعبان.. //ان الامم المتحدة لا تقوم بالدور المفروض الموكل اليها كموءسسة دولية محايدة وقد رأينا أشخاصا من الامم المتحدة حاولوا ثنى مواطنين عن الخروج من حى الوعر بحمص وداريا وهذا تجاوز لمهامهم// معتبرة ان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى سورية ستافان دى ميستورا لا يقوم بمهمته بشفافية وما جاء فى خطاب بان كى مون الاخير حول سورية من اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت شعبان الى ان العلاقة مع مصر لم تنقطع ابدا وقالت.. //نتفهم الوضع فى مصر ومستعدون دائما لعلاقة جيدة معها ونرحب بأى تحول نوعى يوءيد العروبة والعلاقات مع الدول العربية ولا يصب فى خانة الخليج لكن ليس هناك معلومات تصل بشكل مباشر من القيادة المصرية للقيادة السورية//.

ولفتت شعبان الى بعض الاصوات العربية التى كانت تدعم /اسرائيل/ منذ الثلاثينيات سرا واليوم خرج صوت الدعم للعلن موضحة ان /اسرائيل/ طبعت علاقاتها مع دول الخليج وتعمل على تغيير المناهج التعليمية فى السودان ومصر واليمن ليقال /دولة اسرائيل/ بدلا من فلسطين المحتلة.

وتابعت شعبان.. //ان ما صرح به رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلى بنيامين نتنياهو هو برهان قاطع على ان صاحب المصلحة الكبرى فيما يسمى الربيع العربى هو /اسرائيل/ وان ما يطمح اليه نتنياهو فى المستقبل ان يكون فى غرفة عمليات موك اعضاء مثل السعودية وقطر لذلك يتطلعون الى شق الصف العربى واخذ بعض الدول الى جانب اسرائيل//.

وقالت شعبان.. //ان السعودية وقطر تدعمان وتمولان الارهابيين فى سورية وترسلان عناصر ارهابية عبر تركيا وهما مستمرتان فى هذا التوجه ولا نلمس أى تغيير بالنسبة لعلاقتهم بالتنظيمات الارهابية الموجودة فى سورية//.

واعتبرت شعبان ان اغتيال الكاتب العروبى الاردنى المثقف والمقاوم ناهض حتر جزء مما يجرى فى المنطقة من كم الافواه وشراء الضمائر.. وتوجهت للقتلة بالقول.. //أين هى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان اذا كنا لسنا قادرين على الاختلاف//.