عباس بحثت ولاريجاني وولايتي تعزيز العمل البرلماني المشترك: سورية مستمرة في محاربة الإرهاب وتوسيع نطاق المصالحات

بحثت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الدكتور علي لاريجاني، أمس في طهران، آليات وسبل تعزيز العمل البرلماني المشترك بين البلدين لمواجهة ضروريات المرحلة الراهنة والتحديات الخطرة المتمثّلة بالمشروع الصهيوأمريكي الرجعي التكفيري الذي يشكل خطراً كبيراً على المنطقة وهويتها والعالم أجمع.

وأكدت عباس ضرورة تضافر الجهود الحثيثة مع جميع الأصدقاء والدول المحبة للسلام والرافضة للإرهاب التكفيري لمواجهة السياسات والإجراءات التخريبية التي يقوم بها بعض الجهات الدولية والإقليمية بدعمه للإرهاب والإرهابيين التكفيريين للإمعان في القتل والدمار لتحقيق أهداف سياسية تخدم المشروع الصهيو أمريكي الرامي إلى تفتيت المنطقة وتدمير هويتها وتراثها الإنساني والثقافي والحضاري.

ودعت عباس إلى ممارسة الضغوط على داعمي وممولي الإرهاب للكف عن دعمهم لهذه الآفة الخطرة العابرة للحدود وذلك عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة أهمية دور البرلمانات المؤثّر في إطار محاربة الإرهاب والتصدي له من خلال سن تشريعات وقوانين صارمة فيما يتعلق بالإرهابيين وتنقّلهم وعبورهم للحدود وتمويلهم وتجنيدهم.

وأشارت عباس إلى الارتباط العضوي والوثيق بين التنظيمات الإرهابية والكيان الصهيوني وأمريكا، وقالت: كلما حققت القوات المسلحة السورية بالتعاون مع قوى المقاومة والدول الحليفة انتصارات ميدانية ملموسة يسعى الإرهابيون وداعموهم إلى تصعيد أعمالهم العدوانية الإرهابية ولا يلتزمون بأي اتفاق يهدف إلى إنهاء الأزمة في سورية وتخفيف معاناة الشعب العربي السوري، وأوضحت أن سورية التزمت باتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي توصلت إليه روسيا وأميركا مؤخراً، لكن التنظيمات الإرهابية خرقته عشرات المرات، إضافة إلى أن أمريكا والكيان الصهيوني، رعاة الإرهاب، شنتا عدواناً على مواقع الجيش العربي السوري جنوب وشرق سورية، ما يكشف بكل وضوح الارتباط العضوي بينهما وبين التنظيمات الإرهابية وزيف ادعاءات أمريكا بمحاربة الإرهاب، حيث أنها لم تقم بشيء من خلال تحالفها المزعوم منذ عام 2014 سوى استهداف الأبرياء والبنى التحتية ودعمها المستمر للإرهابيين وعرقلة الجهود للحل السياسي في سورية.

ولفتت عباس إلى أن القيادة السورية عاقدة العزم على محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع سورية وإعمار ما دمّرته الحرب الظالمة التي استهدفت كل مقوّمات الحياة في سورية، منوّهة بالأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السورية في إنجاح وتوسيع نطاق المصالحات والحوار السوري-السوري وتعزيز اللحمة الوطنية وإيصال المساعدات إلى مختلف المناطق التي تعاني حصار الإرهابيين وإجرامهم المستمر، مضيفة: إن امتزاج الدماء الطاهرة السورية والإيرانية والروسية ودماء أبطال المقاومة على الأرض السورية تأكيد على وحدة المعركة والهدف والمصير.

لاريجاني: مستمرون بدعم سورية سياسياً واقتصادياً

من جهته جدد لاريجاني استمرار إيران في تقديم دعمها السياسي والاقتصادي لسورية لتعزيز صمودها في محاربة الإرهاب، وقال: إن إيران تدعم جهود سورية في محاربة الإرهاب والحل السياسي في سورية القائم على إرادة الشعب العربي السوري في تقرير مستقبله بنفسه، بعيداً عن أي تدخلات خارجية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية واستقلالها، لأن سورية في خندق المقاومة الأول ونحن مستمرون بدعمها سياسياً واقتصادياً لتعزيز صمودها.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على أن أي إجراء أو عمل لمحاربة الإرهاب على الأراضي السورية يجب أن يتمّ بالتنسيق مع القيادة السورية ومراعاة القانون الدولي.

حضر اللقاء سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود والوفد المرافق لعباس.

العدوان الأمريكي هو خدمة للإرهاب والإرهابيين

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد جلسة المباحثات أكد الجانبان مواصلة التشاور والتنسيق في مجال محاربة الإرهاب والتصدي له والتعاون البرلماني المشترك بما يخدم مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، ونددا بالعدوان الأمريكي وأكدا أن هذا العدوان هو خدمة للإرهاب والإرهابيين ويفضح ادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية بمحاربتها لهم، كما نددا بسياسة المعايير المزدوجة في محاربة الإرهاب، وشددا على أنه لا إرهاب سيئاً وإرهاب جيداً، بل تجب محاربته بكل السبل المتاحة بإرادة جماعية جادة، ما يستدعى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة في هذا السياق وعدم الاكتفاء بالبيانات والمزاعم الخاوية.

وقال لاريجاني: إن بلاده أكدت منذ بداية الأزمة في سورية أن حلها سياسي وليس عسكرياً، وأن الشعب السوري هو الوحيد الذي يقرر مستقبل بلاده السياسي، لافتاً إلى أن سورية تقف في الخط الأمامي في محاربة الإرهاب ونحن مستمرون في دعمنا لها، مبيناً أن سورية وقفت إلى جانب إيران وساندتها في أحلك الظروف، وأكد أن الديمقراطية لا تأتي من خلال خلق الأزمات بل يجب إعداد الأرضية لتعميقها واستيعابها، مشيراً إلى أن بعض الدول التي تدعم الإرهابيين وتدعي سعيها لإحلال الديمقراطية في سورية لم تجر أي انتخابات في تاريخها.

ووصفت عباس لقاءها مع لاريجاني بالمثمر، حيث تمّ خلاله بحث مختلف المواضيع وخاصة محاربة الإرهاب والحرب الظالمة على سورية التي تشارك فيها أكثر من ثمانين دولة، وأكدت أن سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع وهي مستمرة في ذلك حتى تطهير أرضها من دنسه وقالت: إننا نحقق كل يوم انتصارات كبيرة على الإرهاب ولكن للأسف هناك من يدعي محاربته في نفس الوقت الذي يقدم للإرهابيين مختلف أنواع الدعم، مبينة أن الولايات المتحدة شنت عدواناً على موقع للجيش العربي السوري في دير الزور وبشكل متعمد ما يؤكد بكل وضوح خداعها وعدم الثقة بمزاعمها حول محاربتها للإرهاب.

وأشارت عباس إلى أن سورية تمضي في مواجهة الإرهاب وتستمر في نهج المصالحات المحلية وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده بنفسه داعية إلى الاستمرار في التشاور والتنسيق مع الجانب الإيراني في المجال البرلماني.

كما جدد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي خلال لقائه عباس موقف بلاده الداعم باستمرار لسورية في محاربة الإرهاب ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها حتى تحقيق النصر النهائي.

وقال ولايتي: “إن إيران تدعم الحل السياسي في سورية ولا تقبل بأي مشروع لا يتوافق مع مصالح وتطلعات الشعب السوري الذي هو صاحب الحق الوحيد في اتخاذ القرار حيال مستقبل بلاده السياسي بعيداً عن التدخلات الأجنبية”، وأكد وقوف إيران مع سورية في محاربة الإرهاب حتى نهاية الطريق وتقديم الدعم اللازم في جميع المجالات بكل الإمكانات المتاحة لديها، مشيراً إلى أن الدولة السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي انتخب من قبل أغلبية الشعب السوري هي فقط التي تستطيع تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

من جانبها أكدت عباس أن أولويات القيادة السورية هي محاربة الإرهاب وتخفيف معاناة الشعب السوري وإنجاح المصالحات الوطنية وإيصال المساعدات للمحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية والعمل على إنجاح الحل السياسي القائم على الثوابت الوطنية التي تحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الظالمة.

وكانت رئيسة مجلس الشعب بدأت صباح أمس زيارة رسمية إلى طهران على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني حيث ستجري مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سانا