قيادة الجيش تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من مقرات الإرهابيين في أحياء حلب الشرقية

إحباط هجمات إرهابية على ريف حماة الشمالي وإيقاع عشرات التكفيريين بين قتيل ومصاب

حرصاً منها على حياة الأهالي دعت قيادة العمليات العسكرية في حلب المواطنين إلى عدم الاقتراب من مقرات المجموعات الإرهابية وتجمعاتهم في الأحياء الشرقية للمدينة حلب، مجددة تأكيدها على الاستمرار في تنفيذ كل الإجراءات والتسهيلات لاستقبال المدنيين الذين يخرجون من تلك الأحياء وتأمين السكن ومتطلبات الحياة الكريمة لهم.

في الأثناء تابعت وحدات من قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية في حربها على الإرهاب التكفيري ونفذت سلسلة عمليات نوعية دمرت خلالها آليات ثقيلة لإرهابيي جيش الفتح وأوقعت العشرات في صفوفهم قتلى ومصابين بينهم متزعمو مجموعات، وأحبطت هجوم مجموعات إرهابية على اتجاه قرى الثعفي والزغبى والطليسية وأوقعت أغلبية أفرادها بين قتيل ومصاب في ريف حماة الشمالي.

في وقت وجهت وحدات من الجيش رمايات مركزة على تجمع آليات للتنظيمات الإرهابية في حي درعا المحطة ما أدى إلى تدمير وإعطاب عدد منها وسقوط قتلى بين أفرادها.

وفي إطار عمليات المصالحة والمسامحة تم أمس تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق التسوية في حي الوعر لإخلائه من السلاح والمسلحين حيث تم إخراج 131 مسلحاً و119 من عائلاتهم باتجاه الريف الشمالي لحمص وذلك تمهيداً لإعادة مؤسسات الدولة إليه. في حين واصلت التنظيمات التكفيرية اعتداءاتها على الأحياء السكنية في أرياف حماة وإدلب والقنيطرة ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من المواطنين بجروح إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات.

وفي التفاصيل، دعت قيادة العمليات العسكرية بحلب الأخوة المواطنين إلى تجنب الاقتراب من مقرات أو تجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، وجددت تأكيدها على الاستمرار في تنفيذ كل الإجراءات والتسهيلات لاستقبال المدنيين الذين يخرجون من الأحياء الشرقية وتأمين السكن ومتطلبات الحياة الكريمة لهم، مشددة على أن هذه الإجراءات والتسهيلات تشمل أيضاً المغرر بهم الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن. وافتتحت محافظة حلب عدداً من المعابر لخروج المواطنين من الأحياء الشرقية حيث خرج مئات المدنيين إضافة إلى عشرات المسلحين من خلال هذه المعابر وتمت تسوية أوضاعهم ونقل العائلات إلى مراكز إقامة مؤقتة مجهزة بجميع المستلزمات الأساسية.

في الأثناء أحبطت وحدات من الجيش هجوم مجموعات إرهابية على اتجاه قرى الثعفي والزغبى والطليسية بالريف الشمالي وأوقعت أغلبية أفرادها بين قتيل ومصاب. فيما وجهت وحدات أخرى ضربات مكثفة على تجمعات الإرهابيين في عطشان وتل سكيك وسكيك وأم حارتين أسفرت عن تدمير4 دبابات و 4 عربات مصفحة و 6 آليات مزودة برشاشات ومدفع 130 وإيقاع عدد كبير من القتلى والمصابين بينما فر العشرات باتجاه التمانعة بريف إدلب الجنوبي.

إلى ذلك اشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية ووجهت رمايات نارية دقيقة على محاور تحركهم في معان كوكب ومعان الكبارية وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 18 إرهابياً بينهم 11 يتبعون لما يسمى تنظيم المرابطين و 5 من جند الأقصى وإرهابيان اثنان من حركة أبناء الشام وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر. ومن بين الإرهابيين القتلى أبو جاسم الصوراني متزعم ما يسمى قاطع حماة في حركة أبناء الشام و رامي جمعة الملقب بـأبو رعد متزعم ما يسمى كتيبة التيار التابعة لـجند الأقصى إضافة إلى أبو عبد الودود الأحوازي وأبو خالد لودر ومعاذ مسطاني وعمر بهلول وأبو أديب حارم ومصطفى أماني وأبو قدامة سراقب وزياد السعيد وقتيبة الخلف ومحمد حمادة.

وفي ريف حمص اشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية من تنظيم داعش تسللت باتجاه إحدى النقاط العسكرية المتمركزة في محيط قرية القنيطرات بالقرب من طريق حمص/ سلمية. وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم والقضاء على 6 إرهابيين وإصابة آخرين وتدمير سيارة بيك اب مزودة برشاش.

وفي درعا وريفها وجهت وحدة من الجيش رمايات مركزة على تجمع آليات للتنظيمات الإرهابية جنوب غرب التقاطع الرباعي على طريق السد في حي درعا المحطة ما أدى إلى تدمير وإعطاب عدد منها وسقوط قتلى بين أفرادها، وقضت وحدة أخرى في عملية دقيقة على مجموعة إرهابية جنوب شرق ساحة بصرى بدرعا المحطة.

وفي حمص “نزار جمول- سمر محفوظ” وتنفيذاً للمرحلة الثالثة من اتفاق لجان التسوية في حي الوعر تم أمس إخراج الدفعة الثالثة من المسلحين وعائلاتهم تمهيداً لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه. حيث تم إخراج 131 مسلحاً و119 من عائلاتهم باتجاه الريف الشمالي لحمص.

ولفت وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر إلى أن الحكومة السورية دائماً ملتزمة ودقيقة بتعهداتها في وضع المعايير والمواعيد تجاه أي عملية مصالحة وتعمل على إفشال جميع المحاولات الخارجية لعرقلة تنفيذها، وأكد أن ملف المصالحات لن يتوقف رغم المحاولات الكثيرة لتعطيلها لأسباب داخلية كثيرة من قبل المسلحين وبأوامر خارجية، مبيناً أن اتفاق حي الوعر هو إنتاج سوري دون تدخل خارجي.

من جانبه قال محافظ حمص طلال البرازي تم اليوم استكمال بعض بنود اتفاق حي الوعر بخروج دفعة ثالثة من مسلحي الحي مع عدد من أفراد عائلاتهم إلى الريف الشمالي لحمص. وجدد المحافظ تأكيده الحرص على الإسراع بإخلاء حي الوعر من السلاح والمسلحين في إطار برنامج المصالحات الوطنية الذي تتبناه الحكومة منوهاً بالدور الإيجابي الذي لعبه مركز التنسيق الروسي في حميميم في توفير المناخات الإيجابية لتنفيذ بنود اتفاق حي الوعر وعودة المهجرين الذي تم التوصل إليه في كانون الأول الماضي.

وكشف البرازي عن أن الفترة السابقة شهدت تسليم 41 مسلحاً من حي الوعر أنفسهم مع أسلحتهم واستفادوا من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 وعادوا إلى حياتهم الطبيعية وذلك في خطوة وصفها بأنها إيجابية لتنفيذ باقي بنود الاتفاق الذي سيستمر لبضعة أسابيع لجعل الحي خالياً من السلاح والمسلحين، مؤكداً أن الجهات المعنية في المحافظة تعمل حالياً على إعداد دراسة متكاملة لتفعيل بعض مؤسسات الدولة في حي الوعر خلال الفترة القريبة القادمة.

وفي سياق مساعيها التعطيلية لمسار التسويات استشهد مواطنان وأصيب آخر بجروح جراء اعتداء مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة على عدد من رعاة الأغنام في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي. وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة تتحصن في منطقة السطحيات بريف سلمية الشرقي اعتدت بالأسلحة الحربية الرشاشة على عدد من رعيان الماشية في مزارع بيت زيدان جنوب شرق قرية تل الدرة بريف سلمية، وبينت أن الاعتداء أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة ثالث، لافتة إلى أن المجموعة الإرهابية انكفأت باتجاه منطقة السطحيات التي يتحصن فيها إرهابيون تابعون لتنظيم جبهة النصرة تحت نيران وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية في المنطقة.

إلى ذلك أصيب شاب بجروح جراء اعتداء إرهابيين تابعين لما يسمى جيش الفتح برصاص القنص على بلدة كفريا المحاصرة بريف إدلب الشمالي.

وفي ريف القنيطرة الشمالي استشهد شخصان جراء سقوط قذائف مدفعية وهاون أطلقها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة على قرية حضر. وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة القنيطرة بأن إرهابيين من جبهة النصرة ينتشرون في أحراج جباتا الخشب استهدفوا قرية حضر بـ3 قذائف دبابة و4 قذائف هاون سقطت إحداها على أحد المنازل السكنية ما تسبب باستشهاد شخص وطفله 4 أعوام وإصابة زوجته وابنته بجروح ووقوع أضرار مادية في المنزل.

البعث – سانا