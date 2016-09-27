العنف يضرب مجدداً الولايات المتحدة وفرنسا والسويد.. وأستراليا تتخوّف من عودة إرهابييها

بدأت الدول الغربية حصد ثمار ارتداد الإرهاب على داعميه، فقد أصيب ستة أشخاص بجروح، أمس، في إطلاق نار في مركز تجاري في هيوستون، كبرى مدن ولاية تكساس الأمريكية، فيما أصيب المشتبه بقيامه بإطلاق النار برصاص عناصر الشرطة، وقال الناطق باسم رجال الإطفاء ريتشارد مان: إن إصابات الجرحى متفاوتة، بعضهم أصيب بحطام الزجاج وآخرون بالرصاص، وتمّ نقلهم إلى المستشفى.

وبثت محطات التلفزة صوّراً لتدفق عشرات سيارات الإسعاف وكذلك سيارات عليها آثار رصاص، وطلبت السلطات من السكان تجنب الموقع.

وفي فرنسا قال مسؤولون بالشرطة: إن رجلاً فتح النار قرب متجر بغربي باريس فأصاب شخصين، مضيفاً: إن الشرطة يطوقون المبنى الذي يتحصّن به المشتبه به.

وكانت محطة “بي. إف. إم” التلفزيونية ذكرت أن الرجل معروف لدى الشرطة بسلوكه العنيف.

في سياق متّصل أطلقت شرطة مدينة مالمو السويدية عملية أمنية بعد إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق الرصاص في أحد شوارع المدينة، حيث أفادت صحيفة “إكسبريسين” السويدية بأن مسلحين مجهولين، كانوا على متن دراجات نارية، أطلقوا النار على إحدى السيارات، ثم فروا من مكان الحادث.

وأعلنت المتحدثة باسم شرطة مالمو أنه وبعد ساعتين فقط من وقوع الحادث، وردت أنباء عن انفجار دوى في إحدى ضواحي المدينة، التي تبعد قرابة كيلومتر عن موقع إطلاق النار، لكن وحدات للشرطة هرعت إلى مكان الانفجار المزعوم ولم تعثر على أي شيء يثير الشبهات.

جاء ذلك في وقت، أفادت فيه صحيفة “ميرور” البريطانية بأن الشرطة السويدية عثرت على جهاز مشبوه، يفترض أنه قد يكون عبوة ناسفة، قرب إحدى المدارس الابتدائية في مدينة غوتنبرغ غرب السويد، ما أثار مخاوف المواطنين من استهداف بلادهم بهجمات إرهابية دموية، على غرار ما حدث في فرنسا وبلجيكا وألمانيا في العام الماضي.

في الأثناء، حذّر مايك فيلان رئيس الشرطة الفدرالية الاسترالية من أن ما يربو على 110 إرهابيين متطرفين من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي الذين يحملون الجنسية الاسترالية سيعودون إلى استراليا بعد الإخفاقات التي مني بها التنظيم في سورية والعراق حيث قد لا يكون بالإمكان مقاضاتهم وسجنهم نظراً لافتقاد سلطات البلاد الأدلة الكافية ضدهم، وقال، في مقابلة مع صحيفة “ذي استراليان”، إن الشرطة الاسترالية ستواجه تحدياً وصراعاً شديداً لمقاضاة هؤلاء المتطرفين العائدين إلى البلاد ما يعني نجاة الكثير منهم من السجن وذلك نتيجة عدم كفاية المعلومات الاستخباراتية التي تمتلكها ضدهم بسبب ضعف التواصل وتبادل المعلومات مع أجهزة الاستخبارات الغربية فيما وراء البحار.

وكالات