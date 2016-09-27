خميس يلتقي الأسرة الإعلامية: إعادة الهيكلة ومكافحة الهدر والفساد على سلّم الأولويات

دمشق-محمد زكريا-نجوى عيدة:

لم يخفِ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مفاجأته إزاء الحضور الإعلامي الكبير الذي غص به مدرج دار البعث، أمس، مصارحاً بأنه كان يتوقع أن العدد سيقتصر على نحو ثلاثين إعلامياً، ما دفعه إلى وصف لقائه مع الأسرة الإعلامية بـ”يوم إعلامي”.

وقد بدا رئيس مجلس الوزراء مطّلعاً على واقع العملية الإعلامية، لاسيما وأنه طلب من الحضور الوقوف على ما يكتنف الإعلام الوطني بشقيه العام والخاص من تحديات لابد من تجاوزها، والتركيز على إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وتصويب الرؤية بما ينعكس على مقتضيات التنمية بكل تفاصيلها.

وهنا شدد على أهمية إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام كلاً على حدة خلال فترة زمنية حددها بشهر واحد، معتبراً أن أفضل استثمار هو إعادة هيكلة المؤسسات والحد من الهدر ومكافحة الفساد، وأضاف: “لا أحد يدرك هموم البيت الداخلي إلا صاحبه”، داعياً الجميع لطرح عناوين نقدية لا تقليدية، لاسيما وأن تأثير الإعلام في مسارات العمل السياسي والاقتصادي والخدمي بات كبيراً جداً، بدليل أن الإعلام ساهم بـ”إسقاط” العراق خلال ساعات.

ولم يكن اللقاء استعراضاً لواقع قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإعلام الالكتروني والأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، بقدر ما كان رغبة بالدخول في كواليس الإعلام، ولم يبد رئيس مجلس الوزراء رغبة في الوقوف على مسرح الجهد الفكري للإعلاميين دون التسلل إلى ما وراء الستارة والكشف عن التفاصيل المغيّبة والمهمة.

ورغم أن خميس لم يبخس القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية حقها إلا أنه عبّر عن رغبته بالاستماع إلى مشاكل الإعلام ووضعه بصورة أصغر تفصيل بهدف حله، ذلك بعد أن وعد بلقاء كل 15 يوماً مع وسيلة إعلامية للوقوف أكثر على همومها كون عدد الحضور كان أكبر من المتوقّع والطروحات التي أدلى بها الإعلاميون عبّرت عن الحاجة لمعالجة جذرية، لاسيما في ظل البيروقراطية وحجب المعلومة وقلة الكوادر المدرّبة والقرارات غير المدروسة للبعض، ورغم أننا لا نعيش في مدينة أفلاطون الفاضلة إلا أن مكافحة الفساد وإيلاء الإعلام حقه أولى اهتمامات الحكومة.

رغبة خميس بالغوص في ملف الإعلام جاء إيماناً منه بالدور الفعال للكلمة والقلم في ظروف الحرب الاستثنائية التي يمر بها البلد، حيث اعتبره صناعة كأي صناعة أخرى تتوقّف عملية تطويرها على رضا المتلقي، مبيناً أن اللقاء يهدف إلى تطوير واقع الإعلام والانتقال به إلى الأفضل بوصفه أهم القطاعات التي تلعب دوراً كبيراً في إيصال صورة واضحة عن حقيقة ما يجري على الأرض وفي أروقة المؤسسات والوزارات.

ولامس رئيس مجلس الوزراء بكل شفافية هموم الإعلاميين، وبرهن عبر حصيلة تواصله السابقة معهم أنه على دراية كافية ووافية بكل كواليس المؤسسات والمكاتب الصحفية، وتمنى على الإعلاميين عدم التصفيق و”التطبيل” لأي مسؤول، وأن يكون النقد لأجل تصحيح العمل وليس لتشويه سمعة أشخاص، داعياً الإعلام ليكون مرآة الواقع، يكافح الفساد أينما وجد بالتوازي مع عدم بخس الدولة جهودها في حال تواجدت هفوة ما، وعرّج على أهمية تواجد كوادر مدرّبة ومؤهّلة ومتخصصة قادرة على خوض غمار الإعلام باعتبار الإعلامي حامل رسالة ليس لـ 23 مليون مواطن سوري بل لكل أرجاء العالم. ومن هذا المنطلق شدد على أهمية حرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومة من مصدرها، واعداً بعدم تدخل الحكومة بآلية حصول الصحفي عليها وضرورة تسهيل الطريق للوصول للحقيقة بعيداً عن الروتين والبيروقراطية، وعند تحقيق ذلك تبنى جسور الثقة بين الوسيلة الإعلامية والمواطن الذي فقد ثقته بأغلب وسائل الإعلام الوطنية متهماً إياها بالتشابه والتكرار، وشدد على الثقة التي يجب أن يكون الصحفي قادراً على حملها بوصفه ناقل معلومة إضافة لتحليه بالأخلاق المهنية والإنسانية، مؤكداً على ضرورة بتر يد الوساطة والمحسوبية على اعتبار أن البلد لم يعد قادراً على تحمل الفساد. وعوّل على مصداقية الإعلام السوري وعدم السماح بالتطبيل للحكومة، موضحاً أن البلد، ورغم الوضع الاقتصادي الصعب، لا يعاني انهياراً اقتصادياً.

واستثمر الإعلاميون لقاءهم الودي برئيس مجلس الوزراء، والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات، لنقل هواجسهم ومشاكلهم إلى طاولة الحكومة، حيث وعد رأس هرمها بمتابعة أدق التفاصيل أينما وجدت ابتداءً من الحصول على المعلومة مروراً بالحوافز وتثبيت العاملين وليس انتهاءً بمشاكل بعض القنوات الوطنية والخاصة.

وأوضح وزير الإعلام رامز ترجمان أن الإعلام الوطني يعاني من نقص وضعف بالموارد والتجهيزات الفنية، إضافة إلى سيطرة الطابع الوظيفي على حساب المهني، ما أثّر بالنتيجة على محتوى الرسالة الإعلامية واتخاذها طابعاً نمطياً، مشدداً على تأمين الدعم اللوجستي للإعلام، وضرورة العمل للارتقاء بمضمون هذه الرسالة حتى تكون صلة وصل حقيقية بين المواطن والحكومة.

وزير الثقافة محمد الأحمد، أشار إلى حجم الأعمال المتداخلة مع وزارة الإعلام، مثل الأعمال السينمائية التي تديرها وزارة الثقافة، فيما تدير وزارة الإعلام الأعمال الدرامية، وهذا التلاحم يفضي إلى مشاريع تكون أكثر عمقاً، معتبراً أن الصمود السوري هو الانتصار بحد ذاته، ومركّزاً على ضرورة أن تتشارك وزارته مع زميلتها “الإعلام” بكتابة تاريخ هذا الصمود، مبيناً أهمية إقامة نظام ورش عمل تعنى بدراسة واقع العمل الإعلامي وليس تشكيل لجان فنية ترهق وتعيق عمل المؤسسات، مشيراً إلى أن كثرة التدخلات أعاقت بشكل مباشر عمل المؤسسات الإعلامية ما أدى في المحصلة لترهل تلك المؤسسات، كاشفاً عن قرب صدور جريدة “شرفات الشام” من جديد بعد توقف قصير عن الصدور والتي تعنى بشؤون الشباب.

وزير الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبد الله أشارت إلى اهتمام الحكومة بتعزيز سمعة الدولة من خلال تبيان الحقائق بشفافية أمام الرأي العام، وذلك لتعزيز الثقة بالحكومة والإعلام، مشيرة إلى ضرورة رسم صورة ذهنية تظهر حقيقة ماضينا من حالة الصمود إلى مستقبلنا الواعد.

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان كشف عن وجود زيادة في الموازنة العامة للعام القادم تقدّر بـ 31 % عن موازنة العام الحالي، وزيادة 62% على بند الإنفاق الجاري، موضحاً أهمية تعاون الوزارة مع الإعلام في مشاريع الوزارة المتعلقة برؤى وتصورات مستقبلية لعمل أي من الوزارات، منها الوعي الضريبي حيث لا يمكن الوصول إليه دون الإعلام، وموضوع التهرب الضريبي وما للإعلام من دور توعوي فيه، مشدداً إلى تبيان الحقيقة في نشر المعلومات الاقتصادية، وحسن اختيار المصطلحات التي تناسب مضمون ما يكتب في التقارير والتحقيقات الصحفية، وأكد على ضرورة اعتماد مصادر سليمة للمعلومة لا على مصادر غير متخصصة أو من خارج السراب.

حضر اللقاء معاون وزير الإعلام ورئيس اتحاد الصحفيين ومديرو المؤسسات الإعلامية وحشد من الإعلاميين.

الاطلاع على واقع العمل في مؤسستي الوحدة والتلفزيون

واطلع وفد حكومي برئاسة خميس على آليات العمل في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أكد خلالها أهمية الارتقاء بمستوى العمل المهني والإداري ومحاسبة المقصرين.

واستمع المهندس خميس من القائمين على مفاصل العمل إلى التحديات والصعوبات التي تواجه إنجاز العمل ومعاناة العاملين والمقترحات والرؤى والتصوّرات الكفيلة برفع مستوى أداء المؤسسات الإعلامية.

ووجه المهندس خميس خلال جولته في مؤسسة الوحدة بالارتقاء بمستوى العمل المهني والبدء بخطوات عملية لتطوير أداء المؤسسات الإعلامية، كما استمع خلال جولته إلى مطالب العاملين وهمومهم وحاجات الهيئة من التجهيزات والإمكانيات والأدوات اللازمة لتطوير منظومة العمل.