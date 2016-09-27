المجلس الأعلى في اليمن يطلق مبادرة جديدة للسلام والنظام السـعودي يــردّ عليها بتصعيد العــدوان

أطلق رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد، مبادرة جديدة للسلام، مقابل إيقاف الحرب العدوانية على اليمن براً وبحراً وجواً، وإيقاف الطلعات الجوية ورفع الحصار.

وفِي خطاب بمناسبة الذكرى السنوية لـ “ثورة 26 سبتمبر” التي أطاحت نظامَ حكم الإمامة، قال الصماد: إنه وأمام إصرار تحالف بني سعود على الاستمرار في تصعيده، وحرصاً على الشعب اليمني من وحشية العدوان، يطلق مبادرته للسلام مع السعودية، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على السعودية لالتقاط هذه الفرصة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق الحرص على إيقاف العدوان وتترافق مع دعوة الفرقاء السياسيين في الداخل والخارج إلى العودة لمعالجة الوضع الداخلي بعيداً عن التأثيرات الخارجية، مؤكداً أنه وفريقه يمدون إليهم أيديهم مهما كان عمق الجراح.

ولأن الصماد يتوقّع ألَّا تقبل الرياض بهذه المبادرة، فقد أكد أنه وفي حال عدم استجابتها لصوت الحق والمنطق، فاليمنيون معنيون بشحذ الهمم وتشمير السواعد والاستعداد لخوض مواجهة التحدي والصمود والاستقلال، كما طالب المؤسسة الأمنية والعسكرية بإعداد الخطط طويلة المدى التي “تمكن شعبنا من الصمود حتى نيل كرامته واستقلاله”.

من جهته، تمنّى الرئيس السابق صالح على المجلس السياسي مخاطبة مجلس الأمن لإيقاف الحرب والعدوان وطلعات الطيران مقابل عدم إطلاق الصواريخ على الحدود السعودية وعلى العمق السعودي، داعياً إلى الحوار مع الرياض، رافضاً في خطاب له الحوار مع خصوم الداخل، وقال: أمّا الحوار مع أولئك الذين يتنقلون ما بين الرياض وعدن والقاهرة وو.. هؤلاء لا شرعية لهم. وواصل هجومه على الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي وحكومته، مشدداً على أنه لن يعترف بها، واصفاً تلك الحكومة بأنها سلطة زائفة وكاذبة، وأن من فيها هم من تبقى من الاستخبارات البريطانية، والآن تحتضنهم الاستخبارات السعودية واستخبارات دول الخليج، لأنهم كانوا كلهم تحت الحماية البريطانية.

ميدانياً، استشهد يمنيان اثنان وأصيب 5 آخرون جراء غارة لطيران النظام السعودي استهدفت أحياء سكنية في محافظة صعدة شمال غرب اليمن، وذكرت مصادر إعلامية أن الغارة استهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة الميافع بمديرية سحار في صعدة ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين.

جاء ذلك غداة غارات جوية شنها طيران العدوان على عدد من المناطق أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

كما صعّد طيران العدوان من وتيرة اعتداءاته، وشن مزيداً من الغارات على مناطق متفرقة بمحافظة الجوف، تسببت بأضرار كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين.

وكالات