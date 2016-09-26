الغاز الإسرائيلي ينير مملكة عبدالله الثاني!

لم تعد “دول الاعتلال العربي” تخجل من العلاقات العلنية مع العدو الصهيوني، فبعد المناورات المشتركة بين سلاحي الجو الإسرائيلي والإماراتي في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وزيارة اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي لتل أبيب ولقائه أعضاء في الكنيست، ولقاء السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة والسفيرة البحرينية السابقة في فرنسا هيا راشد آل خليفة والباحث في مركز رفيق الحريري في واشنطن السعودي محمد خالد اليحيى والباحث اللبناني في جمعية “الدفاع عن الديمقراطيات” طوني بدران مع متزعمة “المعسكر الصهيوني” تسيبي ليفني في نيويورك للتباحث في كيفية “مواجهة إيران”، أعلنت وسائل إعلام، أمس، أن الأردن والكيان الصهيوني وقّعا صفقة ضخمة لبيع الغاز الطبيعي من حقل لفيتان البحري لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وبموجب الاتفاق فإنّ الكمية التي سيبيعها كيان الاحتلال للأردن من الغاز تقدّر بنحو 45 مليار متر مكعب على مدى 15عاماً، ويُقدّر حجم الصفقة المعقودة بــ 10 مليارات دولار.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس: إن التوقيع على الاتفاق مع الأردن “يعتبر إنجازاً مهماً جداً”، لافتاً إلى أنه يشكل “علامة فارقة في تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين “إسرائيل” والأردن والمنطقة كلها”. وصرّح أن ما جرى هو “لحظة تاريخية تتحوّل فيها “إسرائيل” للمرة الأولى إلى مُصدِّرة للطاقة والغاز الطبيعي. لا شك لي، أن اتفاقات أخرى ستتحقق مع دول إضافية، ومعهم أيضاً اكتشاف آبار غاز أخرى”.

من جهته أثنى مدير عام شركة “ديلك كيدوحيم” الإسرائيلية، يوسي آبو، على إتمام الصفقة مع الأردن قائلاً: إن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي “سيمكّن جيراننا في الأردن، كما الإسرائيليين، من الاستفادة من الطاقة النظيفة والرخيصة التي ستساهم في ازدهار الاقتصاد في “إسرائيل” والأردن وتساعد على توطيد العلاقات والتعاون”، على حد تعبيره.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت عن قيام وفد مؤلّف من 12 ضابطاً متقاعداً في الجيش الأردني بزيارة سرية لكيان الاحتلال خلال الأسبوع الماضي استمرت ثلاثة أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة التي انتهت يوم الجمعة الماضي شملت جولات في مناطق مختلفة ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وضباط كبار في قوات الاحتلال، موضحة أنه لم يكشف عن هدف الزيارة بناء على طلب الوفد الأردني.

ووفق الصحيفة فإن زيارة الوفد جاءت بالتزامن مع انعقاد ما وصفته بـ “مؤتمر دولي” في أكاديمية بمستوطنة “نتانيا”، ولفتت إلى أن مشاركة الضباط كانت بحضور الرئيس الأسبق لجهاز “الموساد” في كيان الاحتلال إفراهام ليفي.

وسبق لليفني أن أكدت في تصريحات لها أن من أسمتهم “دولاً معتدلة في المنطقة تسعى إلى التحالف مع إسرائيل”، في إشارة إلى النظام السعودي وغيره من الأنظمة، واصفة ذلك بأنه “فرصة نادرة لإسرائيل لا يجب تفويتها”.

كما كشفت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية عن لقاءات سرية جرت على مستوى عال بين مسؤولي النظام السعودي ومسؤولين في كيان الاحتلال خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن صورة التحالف بين الطرفين بدأت تظهر بوضوح وتنتقل من المرحلة السرية إلى العلنية.

البعث-وكالات