بين نيويورك وحلب.. و”البنتاغون”

يكفي لمعرفة حجم ونوعيّة التطوّرات المقبلة لمسار الأزمة السورية، الاستماع إلى أصوات طبول الحرب التي دوّت في سماء “نيويورك” بعد أن وضع جنرالات “البنتاغون” أيديهم بصورة كاملة على القرار السياسي الأمريكي في انقلاب عسكري غير معلن كان “بيانه رقم واحد” إصدار أمر التعطيل المتعمّد لاتفاق “التهدئة” الموقّع بين موسكو وواشنطن.

كما يكفي لمعرفة كمّ النفاق المستخدم في شرعنة قرع هذه “الطبول” قيام واشنطن وتابعيتها، لندن وباريس، باستخدام مجلس الأمن الدولي كمنصّة للتعبير عن “الاستفزاز” من محاولة حكومة شرعية ممثّلة في الأمم المتحدة استعادة سيطرتها على مدينة كبرى من مدنها استباحها الإرهاب، الذي ترفض هذه العواصم “المُستفَزّة” محاربته عبر استمرارها في تجاهل قرارات مجلس الأمن –التي أُقرّت بحضورها وموافقتها- ذات الصلة بمكافحة الإرهاب تمويلاً وتسليحاً ورعاية وإغلاق “أوتوسترادات” مفتوحة باتجاه واحد لكل من يريد أن يأتي لـ”الجهاد” في سورية، والأهم أن الدولة الأقوى في هذا “الثلاثي” ما زالت تتنصّل حتى اللحظة، فعلياً لا كلامياً، من مسألة فصل “معتدليها” عن “النصرة” -تمهيداً للقضاء عليها وفق قرارات مجلس الأمن ذاته- في بيان فاضح بأن “النصرة” هي مربط خيل مشروعها التدميري في شمال سورية وجنوبها وغربها، كما أثبت “بيان” طائراتها، الفاضح أيضاً، في دير الزور أن “داعش” هو مربط خيلها في الشرق السوري.

ولأن السياسة هي امتداد للحرب بوسائل أخرى والعكس صحيح، فإن مسارعة العواصم الثلاث، للتباكي على حلب في مجلس الأمن الدولي، الذي “أفشلت هذه الدول 13 مرّة محاولات اعتماده لبيان رئاسي يدين تفجيرات إرهابية بالسيارات المفخخة أو قصفاً بالخطأ قامت به قواتها”، يعني عدة أمور منها: إن حلب هي، كما يبدو، مقر الرهانات القصوى للأدوار والأحجام و”الأوهام” المستقبلية، الشخصية والحزبية، لأطراف الحرب الدائرة في سورية وعليها، ومنها أن العواصم السابقة الذكر قرّرت أن إطلاق العملية السياسية، في ظل تراجع “قواتها” في حلب، “صار الآن مهمة شبه مستحيلة”، وليس قلق بان كي مون، واستفاقة “مفتي الناتو” المتأخرة أكثر من أربع سنوات على حلب ومآسيها، وخلع “دي ميستورا” لردائه الدبلوماسي وارتداء خوذة الحرب، سوى أدلّة بيّنة على ذلك.

بهذا المعنى، ولأن “الحرب أولها كلام”، كما هو معروف ومألوف، يمكن لمؤرخي الحرب على سورية اعتماد “جولة نيويورك” الأخيرة بوصفها جولة كلام كبرى شهدت إعلاناً رسمياً لممثلي “جبهة النصرة” و”داعش” السياسيين في مجلس الأمن الدولي عن بدء الحرب الشاملة، وهي حرب تشير كل الأدلّة إلى أن موقعها الرئيس “حلب” بما تمثّله جغرافياً وسياسياً، وهدفها السيطرة الكاملة على المدينة بغطاء جوي من البنتاغون و”تحالف أوباما” ومشاركة برية لكل إرهابيي العالم، ونتيجتها، أي الحرب، صورة النظام العالمي الجديد، تثبيتاً أو تغييراً، وعلى الأقل تعويم مشاريع ووأد أخرى لعقود طويلة مقبلة.

أحمد حسن