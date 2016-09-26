الإصلاح الإعلامي على الأبواب

محمد كنايسي

في لقائه النوعي مع الإعلاميين أمس ، طرح المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، والذي بدا محيطاً إحاطة واسعة بمشاكل الإعلام وشؤونه وشجونه، رؤية لإصلاح وتطوير هذا القطاع، يمكن القول إنها رؤية دقيقة ومتكاملة، ولم يسبق أن طُرحت على مثل هذا النحو من الوضوح والشمول والدقة، فضلاً عن الرغبة الواضحة، والتأكيد الحازم على ضرورة تنفيذها بشكل عاجل.

ومهّد المهندس خميس لرؤيته بمقدمة من ثلاث نقاط أسهب في التأكيد عليها، أولاها أهمية الإعلام الذي بات أولوية على جدول العمل الحكومي نظراً لما له من دور جوهري في المعركة التي تخوضها سورية بكل مكوناتها ضد الإرهاب التكفيري وداعميه الإقليميين والدوليين، وفي الدفاع عن الوطن وتعزيز صموده، فضلاً عن دوره في البناء والتنمية، وتعزيز الوعي الوطني، وترسيخ القيم الإيجابية، ورفع الروح المعنوية. وإذا كانت أهمية الإعلام أمراً بديهياً في الظروف الطبيعية، فإنها في ظروف الحرب التي يمر بها الوطن، مطلب شديد الحيوية، ولا يحتمل أي تقصير في استخدام هذا السلاح النوعي الاستخدام الأمثل بما يخدم الأهداف الوطنية والتنموية والمجتمعية عموماً.

وثانيتها عدم إغفال الجهود التي بُذلت سابقاً في هذا القطاع، والاعتراف بالدور الوطني المهم الذي قام به الإعلام، طوال عقود من الزمن، وبما حققه من إنجازات، وما رسّخه من تقاليد وطنية، وما أظهره من قدرة وإخلاص في حمل ثوابت الوطن في أوقات الشدّة والرخاء.

وثالثتها هي أن الإعلام، ولأسباب عديدة يتعلّق أبرزها بالترهّل الإداري، وتراجع المستوى المهني، وعدم تطوير الخطاب، لم يعد في حالة مُرضية، وبات يجد صعوبة واضحة في الارتقاء، رغم كل الجهود المبذولة، إلى ما تتطلبه التحديات الكبرى الراهنة التي يواجهها الوطن، من سَوِيّة مهنية عالية، وقدرة نوعية على تحقيق الأهداف، وتبليغ الرسائل، مما يستلزم العمل الجاد والمنهجي على إصلاحه إصلاحاً هيكلياً ومهنياً عميقاً يؤدي إلى تفعيل دوره وتطوير أدائه.

وقد حرص رئيس مجلس الوزراء على أن لا تكون عملية الإصلاح والتطوير المقترحة عملية فوقية تُملى بوصفة جاهزة من الحكومة، بل أن تنبع من حراك داخلي في الوسط الإعلامي، عبْر إجراء التقييم الموضوعي الأمين لواقع العمل، والكادر المهني، كماً ونوعاً، ومن خلال إقامة مجموعات وورشات عمل تضع التصورات العملية لمعالجة مواطن القصور الهيكلية والمهنية.

أما عناوين الرؤية التطويرية فكثيرة، يأتي في مقدمتها توضيح الهوية والاستراتيجية الإعلامية، وتجديد الخطاب الإعلامي، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية، وتوفير البنية الإدارية والتشريعية اللازمة لتفعيل الإعلام وتطويره، ورفع المستوى المهني، وإعادة التأهيل، والتدريب، وتوفير المستلزمات المادية والتقنية، والاستخدام الأمثل للموارد، والاستثمار ببعديه الإعلامي والمكمّل أي الاستثمار في البنى التحتية للمؤسسات…إلخ.

هي رؤية جريئة وطموحة حقاً، وهي تواجه صعوبات جمّة دون شك، فقد أدى التأخر في إجراء مثل هذا الإصلاح إلى تراكم واستفحال بعض السلبيات، وتحوّلها إلى مشكلات مستعصية، تحتاج معالجتها جراحات كبرى. لكن المهندس خميس بدا عازماً كل العزم على القيام بها، مطمئناً الجميع إلى أن الحكومة قادرة على تحمّل أعباء هذا الإصلاح، وإلى أن معالجة التضخم والترهل في الجسد الإعلامي لن يتم أبداً على حساب الحقوق الثابتة والمكتسبة للعاملين فيه، ولكن على الجميع أن يغلّب المصلحة الوطنية، فالوطن هو البيت الأكبر الذي لابد من تقديم مصالحه الكبرى على المصالح الصغرى لأنه شرط الوجود والبقاء.

ولابد من الاعتراف بأن هذا الاجتماع غير مسبوق في شفافيته وجديته، وأن رئيس الحكومة قد أتى حاملاً في جعبته مايؤكد على إدراك حكومي حقيقي لأهمية الإعلام وضرورته، ليس كما كانت تفهمها الحكومات السابقة نوعاً من تجميل أداء الحكومة وتلميع أعضائها، بل تصحيح للعلاقة بين الإعلام والسلطة التنفيذية بما يفتح أبواب المسؤولين المغلقة في وجهه، ويُطلق سراح المعلومة المحجوبة عنه، ويفتح أمامه المجال واسعاً لممارسة دوره النقدي الموضوعي البنّاء، ويثير الأمل في رؤية الإعلام الاستقصائي يَلْقىَ التشجيع والدعم اللازمين، والبيئة السياسية والتشريعية والثقافية الملائمة. وبما يرسم بداية النهاية للرؤية الرسمية السائدة التي طالما كانت ضد الإعلام الاستقصائي، رغم كثرة الكلام المعسول الذي كان أصحابها يطلقونه بشأن هذا الإعلام المزعج!.

وإذا ما قُدّر لهذه الرؤية أن تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن تتغلّب على كل المصاعب التي ستواجهها، وهو مانرجّحه، نظراً لوضوح الإرادة الحكومية كما عبّر عنها المهندس خميس، فإن التغيير المنتظر سيتحقّق، وسيكون تغييراً للأفضل، وليس كما عرفناه سابقاً تغييراً لمجرد التغيير، يُفاقم المشكلات ويزيد طينها بلّة.

الإصلاح الإعلامي على الأبواب، وبفضله سيكون للإعلام وجهه الوطني الجديد والجذّاب والمنافس.