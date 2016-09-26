مصرفي يبدد اللبس حول تبعية الصرافات الآلية

دمشق-البعث:

بدد مسؤول تقني في القطاع المصرفي الحكومي اللبس الحاصل بالجهة المعنية بمتابعة وضع الصرافات الآلية، مؤكداً في تصريح خاص لـ”البعث” أن وزارة المالية هي الجهة الملزمة بهذا الأمر، وأن خدمة الصرافات الآلية هي عمل إضافي للمصارف، وهي غير ملزمة أصلاً بتنفيذها، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ليست أساسية وإنما هي إحدى الخدمات الثانوية التي أثّرت بشكل واضح على تراجع الخدمات الأساسية، فالصرافات تحتاج إلى كتلة مالية كبيرة من الرواتب لملئها، موضحاً أن مهمة الصرافات ليست لدفع الرواتب وإنما لخدمة العملاء والزبائن من مودعين ومقترضين وغيرهم. معتبراً أن صرف الرواتب عبر الصرافات الآلية يتسبب بهدر الوقت والجهد من حيث متابعة هذه الصرافات وإصلاحها وتأمين قطع الغيار لها وصيانتها.

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