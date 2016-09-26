المعلم للميادين.. الامريكيون أرادوا الكذب وتغيير الحقائق بالنسبة لما تقوم به الحكومة السورية ولكنهم فشلوا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أنةالامريكيين والفرنسيين والبريطانيين دعوا لجلسة مجلس الامن حول سوريةةأمس دعما للتنظيمات الارهابية فى سورية.

وأوضح المعلم فى مقابلة مع قناة الميادين : أن الامريكيين ارادوا فى مجلس الامن اتهام روسيا بعد ان نجح وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف باحراجهم بتنصلهم من الاتفاق معهم مبينا أنهم ارادوا أيضا الكذب وتغيير الحقائق بالنسبة لما تقوم به الحكومة السورية ولكنهم فشلوا.

ولفت المعلم الى أن الامريكيين لا يستطيعون فصل تنظيم /جبهة النصرة/ الارهابى عن الجماعات المسلحة لانه العمود الفقرى لها مبينا أن الغرب يرمى المسوءولية على روسيا لخداع الرأى العام لانه هو من مول ودرب وسلح الارهابيين.

وأكد المعلم أن عدوان /التحالف الامريكى/ ضد أحد مواقع الجيش العربى السورى فى جبل ثردة بدير الزور متعمد وجرى تنسيقه مع تنظيم /داعش/ الارهابى الذى جاء بعد ساعة للاستيلاء على المنطقة لافتا الى أن هناك رابطا بين هذا العدوان والتنصل الامريكى من تنفيذ التزاماته.

وقال المعلم.. ان// الجيش العربى السورى هو الوحيد الذى التزم بالهدنة بموجب الاتفاق الروسى الامريكى فى حين أن /الفصائل/ التى تدعى أنها /معتدلة/ وهى عشرون فصيلا فى حلب أعلنت عدم التزامها بهذا الاتفاق وبالفعل تم خرق اتفاق الهدنة 3.. مرة وسقط ضحايا مدنيون وعسكريون//.

وأكد المعلم أن الولايات المتحدة الامريكية هى التى تقود الموءامرة على سورية ومعها دول غربية واقليمية معروفة وتزود الارهابيين بالسلاح وتمولهم وتدخلهم عبر الحدود بالالاف لافتا الى أن الارهابيين لم يأتوا بالمظلات الى شمال سورية بل جاوءوا عبر الحدود التركية.

وقال الوزير المعلم ..//لو كان لدى الولايات المتحدة ارادة حقيقية لايجاد حل فى سورية لانهاء الازمة لكانت تمكنت من ذلك// موضحا أنها تستطيع جر الدول التابعة لها كالسعودية وقطر وتركيا لهذا الحل.

وبين المعلم أن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى سورية ستافان دى ميستورا يماطل فى الدعوة الى الحوار السورى السورى فى جنيف منذ أيار الماضى ولم يحدد موعدا له بذرائع عديدة معتبرا أن التفسير الوحيد لذلك هو أن دى ميستورا لم يتلق الضوء الاخضر الامريكى لعقد جولة محادثات مقبلة.

وردا على سوءال حول طرح دى ميستورا شروطا لاستئناف الحوار قال المعلم..

//لا يحق له طرح شروط فالحوار بين السوريين ودون شروط مسبقة//.

وأكد المعلم أن بيان الامين العام للامم المتحدة بان كى مون حول سورية فى الجمعية العامة للامم المتحدة //كان مخزيا// واتهامه الحكومة السورية باستخدام أسلحة محرمة دون دليل //لا يليق به//مبينا أنه الغى موعدا مع كى مون كان حدده الاخير يوم السبت الماضى على خلفية هذه المواقف.

واضاف المعلم ..//دون سبب ودون وقائع فوجئنا ببيانه الذى تهجم فيه على سورية واتهامه الحكومة السورية باستخدام أسلحة محرمة دون دليل سوى أحد

الارهابيين الذى قال ان الجيش يستخدم قنابل فوسفورية.. وان ادعاءه أن استخدام هذه الاسلحة جريمة حرب شىء لا يليق بأمين عام الامم المتحدة//مشيرا الى أن كى مون يبحث عن رضا أمريكى لضمان مستقبله السياسى فى كوريا.

ورأى المعلم أنه قد يعقد لقاء بين وزيرى الخارجية الروسى والامريكى اذا توافرت النية الامريكية الحقيقية لضرب /جبهة النصرة/ واطمأنت موسكو الى جدية واشنطن بتنفيذ التزاماتها واذا قررت امريكا اخراج ملف الحوار السورى السورى من موضع كونه رهينة لديها.