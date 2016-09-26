69 شاحنة مساعدات إلى مضايا والزبداني وكفريا والفوعة وإرهابيو “جيش الفتح” يحرقون أملاك وبساتين معان

تمّ، أمس، وبإشراف الهلال الأحمر العربي السوري إدخال 69 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وإغاثية إلى مضايا والزبداني وكفريا والفوعة، فيما عمدت المجموعات الإرهابية إلى نهب أملاك المواطنين وسرقتها وإحراق بساتينهم في قرية معان بريف حماة الشمالي.

يأتي ذلك فيما قضت وحدة من الجيش، في عمليات نوعية، على مجموعة إرهابية كانت تقوم بأعمال الرصد والاستطلاع والتحصين جنوب ساحة بصرى، ودمّرت وحدة ثانية تجمعات وآليات للإرهابيين في ساحة الطلايبة وجنوب غرب التقاطع الرباعي بحي درعا المحطة، فيما وجهت وحدة ثالثة، بعد معلومات دقيقة، ضربات مركّزة على وكرين يتحصّن فيهما إرهابيون في حي الكرك بمنطقة درعا البلد ما أسفر عن تدميرهما.

ونفّذت وحدة من الجيش عملية نوعية ضد تحرّك لإرهابيي تنظيم “داعش” في ريف السويداء الشرقي، أسفرت عن تدمير صهريج وقود مسروق لإرهابيي التنظيم التكفيري في منطقة مشبك الوديان شرق قرية شعف.

وفي ريف القنيطرة نفّذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات مركزة على تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” في قرية الحميدية، ودمّرت عدداً من الآليات والسيارات المزوّدة برشاشات ثقيلة وقضت على أكثر من 15 إرهابياً.

وفي ريفي حمص الشرقي والشمالي، أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوماً شنته مجموعات تابعة لـ “داعش” من قريتي عنق الهوى ورحوم باتجاه بلدة جب الجراح، وأوقعت العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب، وأعلن مصدر عسكري: إن وحدة من الجيش قضت على عدد من إرهابيي “داعش” وأصابت آخرين شرق مدينة القريتين. وفي الريف الشمالي، ووفق المصدر العسكري، طالت رمايات الجيش تجمعات لإرهابيي “النصرة” في قرية أم شرشوح ومزارع أبو العنز وعين حسين الجنوبي والزعفرانة بريف تلبيسة ما أسفر عن سقوط العديد منهم قتلى ومصابين وتكبيدهم خسائر بالعتاد والذخيرة.

وفي ريف دمشق، أكد مصدر عسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري دمّر تحصينات وآليات للإرهابيين وقضى على عدد منهم في حوش العباسيين شرق خان الشيح.

وفي القنيطرة، أصيبت فتاة بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية برصاص القنص على أهالي قرية حضر، وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة: إن إرهابيي “النصرة” المتمركزين في التلول الحمر إلى الشرق من قرية حضر أطلقوا رصاص القنص على مزارعي القرية أثناء جنيهم التفاح والتين ما أسفر عن إصابة فتاة بجروح خطيرة، وتمّ إسعافها إلى مشافي دمشق لخطورة الإصابة.

وفي ريف دمشق الجنوبي الغربي، استشهد شخصان جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو “النصرة” في آلية زراعية مركونة بجانب طريق زراعي في موقع عين البساتين غرب مدينة سعسع.

وفي ريف حماة، استهدفت المجموعات الإرهابية بقذيفتي هاون مدينة سلحب، وتسببت الاعتداءات بإصابة شخصين بجروح وإلحاق أضرار مادية في الأبنية السكنية، وأضاف مصدر أمني: إن المجموعات الإرهابية استهدفت بـ 6 قذائف صاروخية قرية الربيعة وبـ 6 قذائف مدينة مصياف في ريف حماة الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

كما تسللت المجموعات الإرهابية إلى قرية معان شمال حماة بعد أن قصفت منازل المواطنين بالقذائف والأسلحة الثقيلة، وهجّرت أهلها، ونهبت ما فيها، وقامت بإحراقها ونهب محاصيلهم الزراعية ونقلها إلى قرية صوران وعدد من قرى ريف إدلب الجنوبي، وأضافت المصادر: إن إرهابيى “جند الأقصى” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي قاموا بقطع الاشجار وإضرام النيران بالأراضي الزراعية في القرية.

في الأثناء، أفاد مصدر في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في تصريح بأنه تمّ إدخال 17 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وإغاثية إلى أهالي كفريا والفوعة، اللتين تتعرّضان من أكثر من سنتين لحصار مطبق من التنظيمات الإرهابية التابعة لـ “جيش الفتح”، ولفت إلى أنه بالتوازي قامت كوادر الهلال الأحمر بإدخال قافلة مساعدات غذائية وطبية تضمّ 48 شاحنة إلى بلدة مضايا و4 شاحنات إلى مدينة الزبداني في ريف دمشق.