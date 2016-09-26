بريطانيا تعرقل تحقيقاً دولياً حول جرائمه النظام السعودي يكثّف غاراته على إب اليمنية

للمرة الثانية، وللعام الثاني على التوالي، أحبطت بريطانيا محاولات إجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وقالت “الأوبزرفر” البريطانية: رفضت بريطانيا دعم اقتراح أعدّته هولندا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لتشكيل لجنة خاصة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقّق في وقوع وفيات بين المدنيين في اليمن، حيث تواجه السعودية والتحالف الذي تقوده هناك اتهامات بارتكاب جرائم حرب، مشيرة أن رفض بريطانيا هذا الاقتراح أدّى إلى استبداله بصيغة أضعف بكثير تنصّ على أن ترسل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعثة بمساعدة الخبراء المناسبين لمتابعة موقف حقوق الإنسان في اليمن.

وهذه الصيغة لا ترقى إلى المستوى الذي كانت منظمات حقوق الإنسان ترغب فيه، ويتمثّل في جمع المعلومات بشأن الانتهاكات والخروقات بهدف ضمان مقاضاة المسؤولين عن الجرائم في محاكم عادلة، ما دقّ ناقوس الخطر بين جماعات حقوق الإنسان، وأثار ذلك انتقادات واسعة بين المنظمات الحقوقية، التي أكدت أن الحكومة البريطانية تحرص على صفقات الأسلحة التي تعقدها مع السعودية وتضعها في قائمة أولوياتها، دون الحرص على الضحايا المدنيين. وباعت بريطانيا نظام بني سعود منذ بداية عدوانه على اليمن أسلحة لا تقل قيمتها عن ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، وما زالت تسعى إلى عقد المزيد من الصفقات معه في المستقبل. وفي رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى الى إجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن النظام السعودي يستمد بقاءه من الحماية الأمريكية ومستعد لفعل أي شيء مقابل الحفاظ على الدعم الأمريكي، لافتاً في كلمة له أمام الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة إلى أن نظام آل سعود يعتمد على الأجانب وليس على شعبه في الحفاظ على آمنه واستقراره. وكان ظريف أكد مؤخراً أن اللجاجة والسفاهة والتطرّف والثروة كلها جعلت نظام بني سعود لا يعتمد على العقل والحكمة في قراراته وسياساته، مبيناً أن هذا النظام الذي صنع الإرهاب ودعمه ووسع دائرة اعتداءاته صنع أبشع صور الدمار والتخريب خلال العصر الحديث.

ميدانياً، استشهد 9 يمنيين من عائلة واحدة بينهم أطفال وجرح 11 آخرين، جراء غارة جوية استهدفت مدينة إب نفذها طيران النظام السعودي، وقالت مصادر طبية وشهود عيان: إن طيران العدوان السعودي شنّ غارة على منزل أحد المواطنين بالقرب من المعهد المهني في مفرق جبلة جنوب محافظة إب ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال وإصابة 11 آخرين.

وتأتي هذه المجزرة في سياق عشرات المجازر التي يرتكبها العدوان السعودي بحق اليمنيين بصورة يومية وصمت فاضح من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة.

وكالات