تركة مُثقلة بالمخاطر والتحديات

على خلاف ما توحي به مشهدية جنيف حول أولوية الحل السياسي للأزمة في سورية، والتصريحات الأمريكية المستمرة والمتواصلة حيال أهمية هذا الحل وضرورته ووحدانيته على تعدد الجولات وامتدادها لشهور طويلة، تدشّن المرحلة الراهنة لمقاربة معاكسة تماماً عنوانها الرئيسي: التصعيد العسكري والأمني عبر مسارات متقاطعة وجبهات متباعدة وشركاء يعملون على تجميع أقصى ما يمكن من النقاط المشتركة، وتتقاطع مصالحهم وسياساتهم على هدف تحقيق ما يسمونه توازناً جديداً على الأرض يعوّض الخسائر الميدانية التي لحقت بالمجموعات الإرهابية وينتشلها من هزيمة استراتيجية باتت محققة وبحكم الأمر الواقع.

إذ، وعلى غير ما كان متوقّعاً، تكشف التطورات الميدانية عن قدرات تسليحية جديدة (كانت محظورة بقرار أمريكي حتى فترة ماضية غير بعيدة) تمكّن هذه المجموعات، من الآن فصاعداً، من التعامل مع الوسائط الجوية، كما تكشف عن تكامل دعم الإرهاب من خلال الإشعال المتزامن لجبهات متباعدة –شرقاً وشمالاً وجنوباً-، وعن انخراط أمريكي مباشر في ميدان المعركة وصل درجة تقديم الدعم الناري والجوي لعصابات “داعش”، وعن أمر عمليات أردوغاني متدرّج يتنقل بتصعيد الأهداف تبعاً للتصعيد في مواقف “شركاء” التحالف ووفقاً لإحداثيات “الوكلاء” من مجموعات الإرهاب الخاصة حصرياً بالطموحات العثمانية الجديدة على الأرض السورية، وأخيراً، وليس آخراً، عن انخراط إسرائيلي مباشر ينفتح على جملة من احتمالات غاية في الخطورة لجهة التهديد بإشعال حرب شاملة على الجبهتين السورية واللبنانية. ويترافق ذلك كله مع بروباغاندا أطلسية خليجية خبيثة تستميت في دفع ما يسمى “العمليات الإنسانية” في صدارة المشهد الإعلامي، وتحاول اللعب على ملف الهجمات الكيماوية واستنزافه إلى مستوى قلب الحقائق والاستثمار الوقح بالأكاذيب، وتجعل من مجلس الأمن ساحة واسعة ومخيفة للتضليل المنظّم والتزوير العلني والاتهامات المفبركة، وفي غياب أدنى مشاعر المسؤولية تجاه الأمن والسلام الدوليين، وفي استغلال رخيص لآلام الشعب السوري ومعاناته.

المسرح، إذن، مفتوح على حدوده القصوى، ولربما أسوأ احتمالاته. وطالما أن واشنطن لاتزال تعتقد أن الوقت يسمح بالمزيد من المناورة والمماطلة، وأن “نهاية عصر” أوباما يمكن أن تكون بمثابة ضوء أخضر للتصعيد الإرهابي اللامسؤول –عسكرياً وأمنياً-، في غياب أيّ وازع أخلاقي، ودون الخوف من تداعيات أي عقاب أو محاسبة، وطالما أن تردد أوباما انتهى إلى خروج العديد من الحلفاء عن السيطرة بحيث بات هناك منهم من يجرؤ على أن “يفتح على حسابه”، تحت إغراء نزعة سياسية مغامرة ووعي سياسي منحط، وفي غياب أي ضابط إقليمي أو دولي، فالوضع العام ينذر بتفكيك كل رصيد العملية السياسية التي نشأت على خلفية الجهود، أو الرغبات، التي بذلت، أو أبديت، في سياق حل الأزمة، وهي حصيلة من شأنها أن تشرّع الوضع، ليس في سورية، بل وفي الشرق الاوسط، ولربما العالم كله، على مواجهات نهاية الألفية التي لطالما تغنّت بها “داعش” و”النصرة” وسائر جحافل التبشيريات التكفيرية والوهابية بسلالاتها السعودية والقطرية والعثمانية الجديدة.

تستسهل واشنطن ذلك اللعب بالنار في تحلّل مخيف من أبسط القواعد والحسابات الإستراتيجية الجديرة بدولة عظمى يتعيّن عليها أن تضبط إيقاع الفوضى الإقليمية أو العالمية، وتسلس القياد لحفنة من مريدين وأتباع طار صوابهم، علّها بذلك تحقّق بعض مكاسب تكتيكية هي هزيلة في المحصلة النهائية. وما طروحات الفصل بين مجموعات “معتدلة” و”غير معتدلة” سوى قمّة جبل الجليد من الحملة الأمريكية اليائسة لإيجاد ما تعتبره واشنطن قوى ومرتكزات مسلّحة ضرورية لها وتحتاجها على الأرض،

فالإدارة الأمريكية تدرك قبل غيرها، ومنذ بداية الأحداث في سورية، أن من يتحرّكون على الأرض ليسوا أكثر من شراذم أعيد تجنيدها من التنظيمات الإرهابية والتكفيرية العالمية، وأن هؤلاء توجّهوا إلى سورية لاعتبارات تخصّ حسابات ومصالح مشغليهم في السعودية وتركيا وقطر وبرعاية وتخطيط وتسليح مباشر من الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية. وهؤلاء معروفون للإدارة الأمريكية حتى قبل أن يجتازوا الحدود السورية، وباتوا لاحقاً تحت إمرة غرف عملياتها في الأردن وتركيا، وإذا كانت واشنطن تزعم استعدادها اليوم للتمييز بين هذه المجموعة أو تلك فذلك لاعتبارات تخصّ رغبتها في إعادة بناء هذه الجحافل الإرهابية وفق مقتضيات المرحلة الجديدة من الحرب على الدولة السورية والشعب السوري، وهي مرحلة تتطلّب اختلاق “معارضة” سياسية من عدم الإرهاب، وإسباغ صفة الشرعية على ما يتهيأ من “معارضة مسلحة” –إرهابية علناً– قبل الشروع في مفاوضات أدركت مُكرهة أنها المخرج الوحيد المتوفّر بعد سقوط مشروع تقويض الدولة السورية، وبدء التداعي الاستراتيجي للمجموعات الإرهابية في مختلف المناطق والأرياف بفضل قوة وصمود وبسالة الجيش العربي السوري وقواه الرديفة.

سوف تفشل السياسة الأمريكية في سورية بنسختها الجديدة، ولن يعمل أوباما إلا على توريث خليفته تركة مثقلة بالمزيد من التحديات والمخاطر، وعلى الجميع أن يعي حقيقة أن من صمد قرابة ستة أعوام كان فيها وحيداً لفترة طويلة لن يعجز عن خوض المواجهة حتى النفس الأخير والظفر في النهاية بالنصر المؤزر.

بـسـام هـاشـم