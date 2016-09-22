أبناء جاليتنا يتظاهرون في نيويورك للمطالبة بوقف الحرب الإرهابية على سورية

تظاهر المئات من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمطالبة بوقف الحرب الإرهابية على الشعب السوري، وللتنديد بالدعم الذي تقدّمه بعض الدول، وخاصة الولايات المتحدة، للإرهابيين في سورية.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام السورية والشعارات المنددة بالدعم الأمريكي للإرهابيين في سورية، وخاصة الاعتداء الأخير لطيران “التحالف” الذي تقوده الولايات المتحدة على موقع للجيش العربي السوري قرب دير الزور، مؤكدين أنه دليل جديد على دعم الولايات المتحدة لإرهابيي تنظيم “داعش” الذي يرتكب الجرائم بحق السوريين.

وندد المشاركون بخطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدين أنه حافل بالأكاذيب والمحاولات لتزوير الحقائق والوقائع على الأرض وخاصة الدعم الأمريكي للإرهابيين.

وشدد المشاركون على وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري، وإلى جانب وطنهم الأم سورية، الذي يحارب الإرهاب الدولي نيابة عن العالم، وأعربوا عن شكرهم للموقف الروسي والصيني والإيراني الداعم للحق الذي تمثله سورية.

كما أدان اتحاد الكتاب العرب بأشد العبارات العدوان الأمريكي ووصفه بالفعل الإجرامي الجبان، لافتاً إلى أنه تصعيد غير مسبوق منفذه قوى الإرهاب العالمي بقيادة الامبريالية الأمريكية المتوحشة، ودعا المثقفين والأدباء والمفكرين الشرفاء في العالم إلى التضامن مع سورية في مواجهة العدوان الأمريكي الغاشم وذيوله من التنظيمات الإرهابية المجرمة التي تم تصنيعها في عواصم الغرب الاستعماري لتكون أدوات قذرة بيد مشغليها ومموليها وداعميها الدوليين والإقليميين ممن استمرؤوا قتل الشعوب والإجرام بحق أبنائها وتعكير صفو أمن دولها الوطنية، وأشار إلى أن ما يواجهه العالم اليوم بعامة ومنطقتنا بخاصة إنما هو إرهاب دولي منظم تقوده الامبريالية الأمريكية المتوحشة وكيانها العنصري الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين منذ ما يزيد على ستة عقود من الزمن.

وأدانت نقابة المهن التعليمية المصرية العدوان الأمريكي الآثم، ووصفته بالعمل الجبان، وقالت: “إن هذا العمل غير المسؤول يأتي في سياق تنفيذ مخطط أمريكي استعماري يستهدف الأمة العربية جمعاء متمثلة في الشقيقة سورية ويستهدف وجودها وهويتها وثرواتها ويؤكد أن أمريكا هي داعم قوي لداعش وللإرهاب في العالم”.

من جهته استنكر الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا العدوان الأمريكي وندد بالصمت العربي حياله والذي “أظهر تواطؤاً منهم مع العدو الصهيوني الأمريكي”.

وفي لبنان، أكد تجمع العلماء المسلمين أن العدوان الأميركي اعتداء مقصود هدفه تقديم الدعم للإرهابيين، وشدد على أنه لا يمكن التوصل لأي حل سياسي للأزمة في سورية إلا بعد القضاء نهائياً على الجماعات الإرهابية التكفيرية.

وفي طهران، أكد مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام أن العدوان الأمريكي هو جريمة حرب وجاء رداً على نجاحات الجيش السوري في حلب وأماكن أخرى، مشيراً إلى أن بلاده تدعم أي اتفاق يساعد في الوصول إلى حل سياسي للأزمة عبر حوار سوري-سوري، لافتا، في حديث لقناة الميادين، إلى أن الإرهابيين والدول الداعمة لهم يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.

وفي موسكو، رأى الباحث والصحفي الروسي أناتولي فاسيرمان أن الأمريكيين يعتبرون أن شتى صيغ الخداع والدجل ليس مسموحاً بها فقط بل ضرورية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وأعوانها في الشرق الأوسط يبرهنون بسياساتهم حيال سورية على أن تلك القيم المنحرفة “مازالت حية باقية ولم تمت”، وأضاف: “الأمريكيون دجّالون بالوراثة حيث يعقدون مختلف الاتفاقات فقط من أجل أن ينتهكوها وهم كالسابق مستعدون لتغطية جرائمهم المختلفة بمشاهد جميلة”.

البعث-سانا