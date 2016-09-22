الهلال يلتقي وفداً إعلامياً روسياً: التحالف السوري الروسي استراتيجي والعلاقـة بين البلدين أنموذج يحتذى

دمشق-بسام عمار:

التقى الأمين القطري المساعد للحزب الرفيق المهندس هلال الهلال، أمس في مقر القيادة، وفداً إعلامياً روسياً.

وأكد الرفيق الهلال أن العلاقات التي تجمع البلدين علاقات تاريخية وجذورها تمتد لعدّة عقود وهي علاقات أخوة ومحبة وأنموذج يحتذى في العلاقات الدولية، والتحالف بين البلدين الصديقين استراتيجي، وما يجمع بينهما من قواسم مشتركة وميّزات أكبر مما يتوقّعه البعض، وأضاف: لقد نمت العلاقات وتطوّرت بشكل كبير في ظل توجهات قيادة البلدين ورغبة الشعبين، مشيراً إلى أن ما يميّز هذه العلاقة أنها مبنية على أسس وقواعد سليمة تراعي مصالح البلدين وموقعهما في المنطقة، وهناك تشاور دائم في مختلف القضايا والمسائل، وهذا ما تفتقده اليوم الكثير من الدول في علاقاتها.

وأضاف الرفيق الهلال: إننا في قيادة الحزب نقدّر عالياً ما قدّمه الشعب الروسي بمختلف فئاته من مساعدات خلال الأعوام الستة من الحرب الإرهابية على سورية، وأضاف: على مر العقود الماضية وقفت روسيا إلى جانب سورية، لا سيما خلال ما تتعرّض له اليوم من حرب ظالمة، ودافعت عنها في المحافل الدولية، وقدّمت لها ومازالت تقدّم مختلف أشكال الدعم والعون، في حين أن الكثير من الدول العربية كانت شريكاً حقيقياً في سفك الدم السوري، وأضاف: روسيا كانت على الدوام تحترم السيادة الوطنية للدول الأخرى، والقانون الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، واليوم هي أحد أهم الدول في رسم الخارطة السياسية الجديدة للعالم، واستطاعت بفضل حكمة قيادتها وتماسك حلفائها، ومنهم سورية، إسقاط الهيمنة العالمية لأمريكا.

وذكر الرفيق الهلال أن الجزء الأكبر من الحرب على سورية إعلامي، حيث تمّ استخدام كل الوسائل والتقنيات الحديثة فيها، وتمّ تشويه وتزوير الحقائق لتحريك المشاعر وخلق الفوضى والفتن، إلّا أن الإعلام السوري الوطني، الرسمي والخاص والذي لم يكن مهيّأ لمثل هذا النوع من الحرب، استطاع مواجهتها ونجح إلى حد كبير في إظهار زيف وكذب هذه الوسائل، وبالتوازي مع هذا الدور تمّ إصدار قانون الإعلام الذي سمح بحرية العمل الإعلامي ضمن شروط وأخلاق المهنة، وتمّ الترخيص لمئات الوسائل بمختلف أنواعها، واليوم تقوم بالدور المطلوب منها، داعياً إلى المزيد من التعاون بين وسائل إعلام البلدين وتبادل الخبرات والتقنيات والزيارات.

وأكد الرفيق الهلال أن الحرب على سورية لم يكن هدفها الإصلاح، كما يروّج له البعض، لأن التطوّر الاقتصادي الذي تمّ خلال العقود الماضية كبير جداً، ووصلت سورية إلى مراتب متقدّمة في الصناعة والتجارة والخدمات والتصدير، وحققت الاكتفاء الذاتي، بل الهدف هو استهدافها بسبب مواقفها الوطنية والقومية، وضرب كل مقوّمات الصمود فيها، بدليل استهداف البنى التحية وكل مقوّمات العيش، والحصار الاقتصادي، ورغم هذا الاستهداف والحصار ما زالت مؤسسات الدولة تعمل بظروف صعبة وتؤمن الجزء الأكبر من احتياجات المواطنين، ومازالت الدولة تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للبنى التحية والمرافق العامة، وتصدر القوانين والتشريعات المشجّعة على الاستثمار، لاسيما وأننا نستعد لمرحلة الإعمار التي سيكون للأصدقاء نصيب فيها.

وقال الأمين القطري المساعد: إن القيادة السياسية اتخذت منذ الأيام الأولى للحرب على سورية قرارها بمكافحة الإرهاب، والسير في عملية الإصلاح، وحققت قفزات نوعية في هذا المجال، فتمّ إصدار العشرات من القوانين والمراسيم والقرارات التي لامست مناحي الحياة وتركت آثارها الإيجابية، كذلك السير بموضوع المصالحات الوطنية، وحققت هذه المصالحات نتائج جيدة، وتمّ إصدار العديد من مراسيم العفو التي استفاد منها الآلاف من المواطنين الذين غرر بهم والذين عادوا ليمارسوا حياتهم الطبيعية ويدافعوا عن وطنهم.

وأكد الرفيق الهلال أن أمريكا لم يكن هدفها في يوم من الأيام حرية الشعوب، التي احتلت أراضيها أو اعتدت عليها، لأنها دولة خارجة عن القانون، وسياستها مبنية على القتل والإرهاب، ونهب ثروات الشعوب، وما تقوم به من إرهاب ودعم للمجموعات الإرهابية في سورية وغيرها من دول العالم خير دليل على ذلك، وكل ادعاءاتها بأنها تريد الحل في سورية كاذبة، وما قامت به من إرهاب بحق الجيش العربي السوري مؤخراً في دير الزور أكبر برهان، مشدداً على أن القيادة مع أي حل يحقن الدم السوري بشرط الحفاظ على السيادة الوطنية، وأن الجيش العربي السوري سيتابع عملياته العسكرية حتى يتمّ القضاء على الإرهاب، ولن نقبل بوجود أي إرهابي على أراضينا.

وفيما يتعلق بالدور التركي في الأزمة السورية أوضح الأمين القطري أن تركيا لم تحترم علاقات حسن الجوار، وكان دورها منذ الأيام الأولى سلبياً، حيث أنها موّلت المجموعات الإرهابية واحتضنتها وسهّلت مرورها ونهبت المعامل والمنشآت الاقتصادية، وما قامت به مؤخراً من عدوان على بعض المناطق السورية خير دليل على أهدافها.

ولفت الرفيق الهلال إلى أن حزب البعث هو الحزب الأكثر جماهيرية ويحكم، بمشاركة الأحزاب الوطنية والمستقلين، من خلال الأغلبية البرلمانية، مبيناً أن قيادة الحزب تقوم بشكل دوري بعملية تقييم لكوادرها ولسياسة الحزب في مختلف المجالات، وهناك تركيز على الشباب.

وذكر أعضاء الوفد أن الهدف من الزيارة هو التضامن مع الشعب السوري، الذي يملك التاريخ العريق والحضارة، في وجه أشرس حرب عرفها العالم، وللتعبير عن تقديرهم الكبير لهذا الشعب المقاوم لكل أشكال الإرهاب الذي ترعاه أمريكا وحلفاؤها، مؤكدين أن الشعب الروسي يقدّر عالياً صمود الجيش العربي السوري، ومواقف السيد الرئيس بشار الأسد، وأن كل ما يقال في وسائل الإعلام عارٍ عن الصحة، مشيرين إلى أنهم لاحظوا خلال الزيارة أن دمشق تعيش حالة من الأمن والاستقرار تفتقده الكثير من عواصم العالم.