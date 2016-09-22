الجيش يتقدّم في الغوطة الشرقية.. ويوسّع نطاق سيطرته جنوب حلب الجعفري: الحرب على سورية انتقلت من العدوان بالوكالة إلى العدوان بالأصالة لافـروف: الفصل بين “المعـارضة” والإرهـابيين شرط أسـاسـي لتطبيق “التهدئة”

لخّص مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري تبعات عدوان ما يسمى “التحالف” على مواقع للجيش العربي السوري في دير الزور، ورفع وتيرة الاعتداءات الإرهابية على عدة جبهات خلال أيام “التهدئة” بالقول: إن العدوان العسكري الأمريكي والتركي والإسرائيلي انتقل من مرحلة العدوان بالوكالة إلى العدوان بالأصالة، لافتاً إلى أن عجز المجتمع الدولي عن إدانة عدوان التحالف الأمريكي شكّل صدمة كبيرة، في حين جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد أنه لا بديل من الحل السياسي للأزمة والذي يقوم على الحوار السياسي الشامل بين السوريين دون فرض شروط مسبقة، موضحاً أن الأولوية في تسوية الأزمة هي فصل ما تسمى “المعارضة” عن الإرهابيين، والتي هي شرط أساسي لتطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي.

وفيما أكد السفير الروسي في لبنان حرص بلاده على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وإيجاد فرص لتحقيقه لأنه يؤمّن الوصول إلى مرحلة جديدة نوعية وإيجابية، جددت فنزويلا دعمها لسورية في وجه الحرب الإرهابية التي تتعرّض لها ورفضها للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وفيما أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا أنه سيطرح خطة إطار عمل لاستئناف الحوار السوري-السوري في جنيف، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: “إن الولايات المتحدة لاتزال تعتقد أن هناك سبيلاً إلى الأمام لحل الأزمة في سورية”.

في وقت سجّلت قواتنا الباسلة إنجازات جديدة على عدة جبهات قتال في حربها على الإرهاب التكفيري، وفيما سيطرت على مساحات جديدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد أن دمّرت آخر بؤر وتجمعات التنظيمات الإرهابية الموجودة فيها، وسّعت نطاق سيطرتها في جنوب مدينة حلب، محقّقة تقدّماً جديداً على الأرض بعد أن كبّدت التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت ما يسمى جيش الفتح خسائر بالأفراد والعتاد.

وفي التفاصيل، أحكمت وحدات من الجيش، وبعد اشتباكات عنيفة خاضتها مع التنظيمات التكفيرية، سيطرتها على أجزاء جديدة من مزارع الريحان الواقعة شمال شرق مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

وجاءت الاشتباكات نتيجة تصدي وحدات الجيش لمحاولات إرهابيين التسلل والهجوم على عدد من النقاط العسكرية في تلك المزارع ما استدعى هجوماً معاكساً من قبل الجيش انتهى بتوسيع نطاق السيطرة في تلك المنطقة وإيقاع العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

إلى ذلك ضبطت وحدات الجيش خلال عمليات التمشيط التي قامت بها في مزارع الريحان شبكة من الأنفاق والخنادق الواصلة بين الأبنية التي كان الإرهابيون يتخذونها مقرات لهم كما عثرت على العديد من الألغام والعبوات الناسفة المعدة للزراعة والتفجير عن بعد بغية إعاقة تقدم الجيش في تلك المنطقة.

وفي دير الزور وريفها دمر الطيران الحربي مقرات وتحصينات لإرهابيي داعش وقضى على عدد منهم في ضربات على تجمعاتهم في محيط جبل ثردة وفي قرية الجفرة.

وفي حلب وريفها سيطرت وحدات من الجيش على مبنى الأسمدة الواقع في محيط منطقة الراموسة جنوب غرب مدينة حلب، بعد أن خاضت مع إرهابيي جيش الفتح الذين كانوا يتخذون من مبنى الأسمدة مقراً وتجمعاً لهم اشتباكات عنيفة انتهت بإحكام الجيش السيطرة على المبنى وتثبيت نقاط عسكرية في محيطه بعد إيقاع العديد من القتلى والمصابين في صفوف إرهابيي التنظيم وتدمير ما بحوزتهم من ذخيرة وعتاد حربي وفرار من تبقى منهم.

وفي مدينة حلب دمّرت وحدات من الجيش في عمليات دقيقة بؤراً وتجمعات وآليات مزودة برشاشات متنوعة للتنظيمات الإرهابية في أحياء هنانو وجبل بدرو والمرجة.

وفي ريف حماة نفذ سلاح الجو غارات مكثفة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في طيبة الإمام ومحيط معردس وتل بزام وزور الطيبة وزور أبو زيد وصوران، كما نفذ طلعات على أوكار ومحاور تسلل المجموعات الإرهابية في قرية الزكاة وبلدة اللطامنة وشمال كفر زيتا، في حين شن غارة على تحصيناتهم في قرية حر بنفسه بالريف الجنوبي، وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير آليات بعضها مزود برشاشات ومقرات للإرهابيين والقضاء على أعداد منهم.

وفي وقت لاحق نفذت وحدة من الجيش عملية ضد تحركات ونقاط تمركز المجموعات الإرهابية على أطراف بلدة معردس أدّت إلى تدمير 4 سيارات مزودة برشاشات وعربتين مصفحتين وأخرى مدرعة.

وفى ريف إدلب شن الطيران الحربي غارة على تحصينات الإرهابيين شرق بلدة التمانعة التابعة لمنطقة معرة النعمان أسفرت عن تدمير آليات وإيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

وفي ريف حمص وجه سلاح الجو ضربات مكثفة على أوكار ومناطق انتشار إرهابيي تنظيم داعش شمال شرق مدينة تدمر وشمال منطقة الصوامع وحقل شاعر بريف تدمر، وأسفرت الضربات عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير عدد من الآليات والأوكار التي كانوا يتحصنون فيها.

وأدت عمليات الجيش على تجمعات ومقرات التنظيمات الإرهابية في قريتي الجمالي والفرحانية ومدينة الرستن وبلدة تلبيسة بالريف الشمالي إلى تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد الحربي وتدمير آليات مزودة برشاشات متنوعة. في حين نفذ الطيران الحربي غارة جوية على مقرات لإرهابيي حركة أحرار الشام في قرية أم شرشوح أسفرت عن سقوط 9 قتلى على الأقل بين صفوفهم من بينهم إحسان المصري ومحمد عبد المجيد العلوش وعلي الطويل وبشار فرزات ومالك سبسبي ومالك الظريف.

وفي درعا نفذت وحدة من الجيش عملية على تجمعات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في حي درعا البلد أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين وسقوط قتلى ومصابين بين صفوفهم.

من جهة ثانية أكد مصدر عسكري سقوط طائرة من سلاح الجو في الجيش العربي السوري كانت تقوم بمهمة قتالية في القلمون الشرقي بريف دمشق، وأفاد المصدر بأن الطائرة سقطت بعد تنفيذ مهمتها ضد تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة القلمون الشرقي، مبيناً أن الطيار هبط بمظلته وتمّ إنقاذه.

الجعفري: لاستئناف الحوار السوري-السوري دون شروط مسبقة

سياسياً، قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول سورية، “ينعقد هذا الاجتماع المهم حول بلادي في توقيت حساس للغاية يشهد اختلالات خطرة تخالف ما كان سائداً من مؤشرات إيجابية في الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تنصّل الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الذي توصلت إليه مع روسيا الاتحادية في جنيف في التاسع من شهر أيلول الجاري، وبسبب غياب الإرادة في إجبار المجموعات المسلحة المدعومة من قبل ما يسمى التحالف الدولي على الالتزام باتفاق جنيف، وأكد أن العدوان العسكري الأمريكي في شرقي بلادنا والعدوان العسكري التركي في شمال بلادنا والعدوان العسكري الإسرائيلي في جنوب بلادنا يعني بشكل واضح لا لبس فيه الانتقال من مرحلة العدوان بالوكالة إلى مرحلة العدوان بالأصالة، مشدداً على أن سورية رحبت بالتصريحات الروسية الأمريكية الصادرة في 9 أيلول الجاري بعد توصل الطرفين إلى الاتفاق، الذي نصّ على مكافحة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين بمختلف مسمياتها، وهو الاتفاق الذي تمّ بعلم الحكومة السورية وموافقتها، وتابع: “عندما قررت الإدارة الأمريكية تدخلها العسكري الجوي أحادي الجانب في بلادي قبل سنتين جاءنا المسؤولون الأمريكيون ونقلوا لنا التزام واشنطن بأن الطيران الأمريكي لن يستهدف الجيش السوري ولا المنشآت الحيوية بل سيستهدف حصراً إرهابيي “داعش” وهذا الكلام قيل لي خصوصاً من مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة باسم حكومتها ونقلته إلى حكومتي.. واليوم بعد سنتين من هذا الكلام نسي المسؤولون الأمريكيون التزامات بلادهم ووعودها فصارت الطائرات الأمريكية تقصف قواعد الجيش السوري والمنشآت الحيوية ونشرت أمريكا جنوداً أمريكيين فوق الأرض السورية”.

وقال الجعفري: “لقد كانت حكومة بلادي تولى قبل هذا العدوان المتعمد والسافر أهمية كبيرة لمسألة فك الارتباط بين المجموعات الإرهابية تماشياً مع مضمون بيان فيينا2 من حيث العمل على تحديد الإرهابي وغير الإرهابي وتحديد المعارض وغير المعارض ولكن يبدو أن عشرة أشهر لم تكن كافية بالنسبة للبعض لفك طلاسم هذا اللغز المحيّر ولا سيما أن البعض أصيبوا على ما يبدو بمرض الزهايمر بشكل مبكر”.

وبيّن الجعفري أن سورية حذّرت وما زالت تحذّر من محاولة بعض القوى الإقليمية العمل على نسف الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير منذ الإعلان عنه وحتى قبل دخوله حيز التنفيذ، وجدد التأكيد على أن سورية مستعدة لاستئناف الحوار السوري-السوري دون شروط مسبقة وفقاً للقرارات والتفاهمات والأسس التي قام عليها هذا الحوار منذ البداية من أجل الوصول إلى حل سياسي يقرّر فيه السوريون وحدهم دون تدخل خارجي مستقبلهم وخياراتهم وبقيادة سورية وبما يضمن سيادة سورية وحدة وسلامة أراضيها كاملة، مشدداً على أننا “لن نسمح أبداً أن يتمّ تحويل بلادنا إلى ليبيا أخرى وإلى عراق آخر أبداً”.

إلى ذلك جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد أنه لا بديل من الحل السياسي للأزمة في سورية الذي يقوم على الحوار السياسي الشامل بين السوريين، مشدداً على ضرورة استئناف الحوار السوري في جنيف دون أي محاولات من قبل بعض الأطراف فرض شروط مسبقة.

وأشار لافروف خلال جلسة جلس الأمن إلى أن التدخلات في شؤون الدول ومحاولات إسقاط الحكومات أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، موضحاً أن الأولوية في تسوية الأزمة في سورية هي فصل ما تسمى “المعارضة” عن الإرهابيين، والتي هي شرط أساسي لتطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي حول سورية.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه من المهم عدم حماية الإرهابيين في سورية من العقاب تحت مسمى المعارضة المعتدلة، ولفت إلى أن تنظيم حركة أحرار الشام الإرهابي أعلن صراحة أنه لن يلتزم بالاتفاق الروسي الأمريكي ولذلك حان الوقت لإعادة النظر في قائمة التنظيمات الإرهابية، مبيناً أنه على جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية أن يعطوا ضمانات بالتزام المجموعات التي لهم تأثير فيها من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق لوقف الأعمال القتالية.

وحول العدوان الجوي من قبل التحالف الأمريكي على مواقع الجيش السوري في دير الزور، قال لافروف: إن الحادثة انتهاك صارخ وكانت أكبر الخروقات لاتفاق وقف الأعمال القتالية، وبيّن أن أحد بنود الاتفاق الروسي الأمريكي كان توفير الأمن أثناء تقديم المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستيلو، موضحاً أن القوات المسلحة السورية بدأت سحب آليتها ومدرعاتها من هذا الطريق التزاماً بالاتفاق إلا أن فصائل المعارضة لم تتخذ نفس الإجراءات بل بدأت بقصف مواقع القوات السورية ولم تنسحب من الطريق.

وأشار لافروف إلى أن الخارجية الأمريكية أعلنت إدراج تنظيم جند الأقصى الذي كان يواصل شن هجمات على مواقع الجيش السوري شمال حماة على قائمة التنظيمات الإرهابية وهذا ما يجب أن ينطبق أيضاً على حركة أحرار الشام الإرهابية، لافتاً إلى قيام تنظيم جيش الإسلام الإرهابي خلال الأيام الأخيرة بتعاون وثيق مع تنظيم جبهة النصرة وفيلق الرحمن الإرهابيين بقصف الأحياء السكنية في دمشق، واعتبر أن التطوّرات الأخيرة أكدت ضرورة مشاركة كل الأطراف بتسوية الأزمة في سورية، وليس فقط الطرفان الأمريكي والروسي، كما أنه يجب أن تكون هناك ضمانات من قبل رعاة المجموعات المسلحة ومتابعة إيصال قوافل المساعدات الإنسانية وضمان سلامتها، وشدد على أن أي مقترح لوقف الأعمال القتالية لن يعطي نتائج إيجابية طالما أن الجيش السوري هو الوحيد الذي يلتزم به، مبيناً أنه في كل مرة كان يتم إقرار اتفاق جديد لمدة 48 ساعة أو أكثر كان الإرهابيون يحصلون على المزيد من الذخائر والتعزيزات لذلك لابد من القيام بخطوات متزامنة من قبل جميع الأطراف المعنية بالأزمة في سورية لضمان نجاح أي اتفاق جديد.

البعث-سانا